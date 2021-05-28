Motorsport Network签约蒙托亚Motorsport.tv新晋主持人

2021年5月27日，伦敦—Motorsport Network 网络平台今日宣布签约胡安·帕布罗·蒙托亚，成为其OTT平台Motorsport.tv和 Motorsport.tv Live的常驻嘉宾主持。这位传奇的前F1车手目前仍活跃于运动车和印地赛场。

除了将为Motorsport.tv的新闻板块贡献自己的观点和见解，哥伦比亚人还将与Motorsport.tv的创意团队展开合作，共同制作该频道播出的长篇英雄纪录片。同时与Motorsport Network在公司出版物、游戏和特许产品方面展开广泛的合作。

在履行上述职责的同时，蒙托亚将还被Motorsport Network任命为当下炙手可热的电竞比赛“大使”，以进一步加强赛车运动与游戏社区之间的联系，深入推动与Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM)的协同合作。此外他还将参与Motorsport Collection 纪念品服饰开发的相关工作。

Motorsport Network和蒙托亚的合作目标之一在于，通过大家熟知的赛车偶像，帮助较年长的观众接触到电子竞技和游戏等赛车运动更年轻、新颖的元素。而在新兴的赛车时代选择这位颇有威望的F1老牌车手，也反映了Motorsport Network不仅怀有将赛车运动变得更现代化的雄心壮志，同时对于这项运动的历史过去也怀有敬畏之心。

Motorsport Network将努力通过各个领域的努力，令赛车运动对于广泛的车迷和参与者来说变得更“平易近人”，使新老车迷都能欢聚一堂，享乐其中。与此同时，Motorsport Network 5600万的月度用户也将通过本次合作获得更具有含金量的信息推送。

胡安·帕布罗·蒙托亚表示：“与Motorsport Network合作，在Motorsport.tv直播平台上表达我的观点，对我来说是一个激动人心的概念，也是一个我非常期待的项目。我们和Motorsport Network已经有一些有趣的项目正在进行中，我认为我们将创造出许多人会喜欢的内容。赛车运动是面向所有人的，我希望能接触那么解我的F1观众，并向他们介绍赛车运动全新的领域。我认为这将是围绕赛车运动不断书写新篇章的极佳方式。”

Motorsport.tv首席执行官西蒙·丹克表示：“我们已经迫不及待地想开始与胡安·帕布罗的合作了，无论是他作为Motorsport.tv直播节目的主持人，还是为OTT服务开发新的节目。通过Motorsport.tv，我们希望带给车迷业内的观点，让他们了解在整个系列赛中竞争需要什么。胡安·帕布罗不仅限于F1的成功，意味着他能以极少有人能做到的方式向我们传达这点。”

Motorsport Network总裁詹姆斯·艾伦表示：“我认识胡安·帕布罗将近20年了。无论是他作为车手的适应能力，还是巨大的人格魅力，都令我深感敬佩。他的个人品牌和魄力在赛车运动社区得到了充分的认可。所以当我们在提升我们的新闻直播品质并打造更多个性化的内容时，让他加入我们是很有意义的。他不仅将为Motorsport.tv，我们的OTT平台以及流媒体服务带来巨大的活力，同时也将有助于Motorsport Games,Motorsport.tv Live和Motorsport Collection 更好的发展。我们真的非常期待与他在业务的各个方面开展合作。”

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每月有超过5600万的忠实用户通过访问Motorsport Network购买、学习和获得赛车运动的相关数字化信息，满足对于汽车和赛车运动的热情。

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