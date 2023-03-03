Motorsport Network推出全新专业商业平台
全球领先的汽车和赛车运动平台将提供赛车运动业务的深度报道。
2023年3月2日，英国伦敦 ，今天，拥有6200万月度独立用户的全球赛车运动和汽车数字平台Motorsport Network推出了Motorsport Business；这是一个旨在解决商业话题，并展示活跃于赛车运动的B2B品牌的新平台。
Motorsport Business的特点在于定期提供来自全球贡献者的有机内容，带来欧洲、美国、亚洲和其他地区的视角，从业内人士到参与的车迷都可以通过文字、视频和播客的形式来欣赏。
趋势、观点、独家采访、行业研究等等——这些内容将在专门的领英、频道、Motorsport.com“安家”，并且通过通讯和社交频道得到重点受众增长。
全球编辑部副总裁James Dickens评论说：“我们非常高兴能够扩大我们已经很广泛的Motorsport业务覆盖面。我们的受众数据显示，Motorsport商业领域的兴趣日益增长。与往常一样，我们看到了赛车迷正在消费的东西，并创建了一个产品，在商业领域为他们提供更深入的报道。我们已经与该领域的领先专家合作，迫不及待地想让大家看到我们的成果。“
Motorsport Network launches new Business-focussed platform
此举紧随Motorsport Network多年来围绕赛车运动开展的研究和思想领导活动。自2017年以来，Motorsport Network通过与权利所有者和包括F1、MotoGP、INDYCAR和国际汽联世界耐力锦标赛在内的系列赛合作，开展了全球车迷调查，处于领先地位。
来自全球197个国家和地区的100多万名车迷做出了回应，仅在过去的三次调查中，就有33万名车迷对F1、MotoGP和INDYCAR的调查做出了回应。其中，F1的调查吸引了167,302名受访者，不仅是赛车运动中最大规模的调查，而且是任何体育运动中最大规模的调查。
同时，Motorsport Network与《金融时报》合作，将F1商业论坛带入F1赛事，包括2022年在摩纳哥和阿布扎比大奖赛，发言人包括自由媒体首席执行官格雷哥·马菲、F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利和国际汽联主席穆罕穆德·本·苏拉耶。
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