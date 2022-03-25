Motorsport Games联合罗曼·格罗斯让，协助开发rfactor 2和电子竞活动

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2022年3月18日，佛罗里达州迈阿密，领先的赛车游戏开发商、发行商和全球官方赛车系列赛电竞生态系统供应商Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”），今天宣布当红NDYCAR明星和前F1车手罗曼·格罗斯让已加入该公司，担任其游戏和电竞活动的顾问，特别关注rFactor 2模拟平台。

在担任Motorsport Games的技术电竞顾问时，格罗斯让将把他所有的赛车经验——包括现实生活和模拟——相结合，帮助开发行业领先的rFactor 2赛车模拟。这一年中，格罗斯让将参加rFactor 2的四次技术测试会议，使他能够提供反馈和建议，以实施进一步加强该平台。除了帮助迭代rFactor 2，格罗斯让还将为Motorsport Games旗下电竞赛事提供建议，如大获成功的勒芒虚拟系列赛和全新的INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge。格罗斯让对两项赛事的深刻了解，将被证明是进一步扩大每项服务的关键，因为他在个人职业生涯中参加了这两项现实生活中的比赛。

"现实生活中的赛车和模拟赛车之间的联系越来越密切，它已经成为整个赛车运动中公司、车队和锦标赛越来越重要的工具，"罗曼·格罗斯让表示。“我非常高兴担任Motorsport Games的技术顾问，并且迫不及待地帮助提供关于rFactor 2的反馈，这是一个我经常使用的模拟。该公司通过其电竞活动，如勒芒虚拟系列赛和最新的INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge表明，它完全有能力通过其产品和活动提供顶级电竞。"

"虽然罗曼在现实世界的赛车运动中的经验和技能在全世界都非常有名，但近年来他对电竞和模拟赛车有深入的了解和经验，"Motorsport Games的赛车运动顾问Gérard Neveu说。“因此，他非常适合担任Motorsport Games技术顾问这个新角色，在我们开发rFactor 2和进一步扩大电竞赛事时，他的丰富经验将给我们带来巨大的帮助。最近，Motorsport Games的母公司Motorsport Network与尼尔森和INDYCAR联合进行的全球INDYCAR车迷调查中，他被选为整个INDYCAR车队中最受欢迎的车手，我们知道我们的玩家会很高兴看到罗曼更密切地参与我们的模拟平台和赛事的发展。有了罗曼，我们将能够把我们的勒芒和INDYCAR电竞赛事提升到新的水平。"

掌握Motorsport Game 最新消息，请访问www.motorsportgames.com 并且在Twitter 、Instagram 、Facebook和LinkedIn.

关于Motorsport Games:

Motorsport Games是Motorsport Network 旗下的公司，是全球领先的赛车游戏开发商、发行商和官方赛车系列的电竞生态系统供应商。Motorsport Games将创新和引人入胜的视频游戏与激动人心的电竞比赛和内容结合起来，为赛车迷和玩家服务，努力使每个人都能享受到赛车的乐趣。本公司是官方授权的视频游戏开发商和发行商，为标志性的赛车系列赛提供PC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch和手机，包括NASCAR、INDYCAR、勒芒24小时耐力赛、rFactor 2、KartKraft和英国房车锦标赛（"BTCC"）。Motorsport Games是勒芒24小时耐力赛、Formula E、BTCC、FIA世界拉力锦标赛和eNASCAR Heat Pro League等获奖电竞合作伙伴的首选。Motorsport Games正在建立一个虚拟赛车生态系统，在这个系统中，每个产品都能推动兴奋，每个电竞赛事都是一次冒险，每个故事都能激发灵感。

前瞻性声明：

本新闻稿中不属于历史事实的某些陈述是《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的前瞻性陈述，并根据《1995年私人证券诉讼改革法》的安全港条款提供。本新闻稿中任何不属于历史事实的陈述可能被视为前瞻性陈述。诸如 "继续"、"将"、"可能"、"可能"、"应该"、"预期"、"计划"、"打算"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在 "等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性声明。这些前瞻性声明包括，但不限于，有关以下方面的声明 (i)Motorsport Games与罗曼·格罗斯让合作的预期收益，包括但不限于他的丰富经验将极大地帮助Motorsport Games开发rFactor 2和进一步扩大其电竞赛事，以及Motorsport Games将能够把其勒芒和INDYCAR电竞赛事推向新的水平。所有前瞻性声明都涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果大相径庭，其中许多风险和不确定性通常不在Motorsport Games的控制范围内，也很难预测。这些风险和不确定性的例子包括，但不限于公司在开发rFactor 2和扩大其电竞赛事方面遇到困难和/或延误，例如由于开发、推出和继续增强和改进这些产品所产生的成本高于预期，和/或消费者对公司产品的接受程度低于预期和/或困难。可能影响开发此类产品的时间和范围的延迟或意外事件，例如，由于俄罗斯入侵乌克兰和相关制裁，在俄罗斯使用其产品开发人员的困难或延迟，与持续和长期的COVID-19大流行病和相关经济封锁和政府授权有关的延迟和高于预期的费用。未预计到的经营成本、交易成本和实际的或有负债；竞争加剧的不利影响；以及未预计到的消费者行为变化，包括由于一般经济因素，如通货膨胀加剧。除上述因素外，其他因素也可能导致Motorsport Games的结果与预期结果大相径庭。所有前瞻性声明都涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果大相径庭，其中许多因素通常不在Motorsport Games的控制范围内，而且难以预测。除上述因素外，其他因素也可能导致Motorsport Games的结果与预期结果大相径庭。其他可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或暗示的结果大相径庭的因素可以在Motorsport Games向美国证券交易委员会提交的文件中找到，这些文件可以在www.sec.gov 和ir.motorsportgames.com上找到，包括截至2020年12月31日的10-K表年度报告、2021年向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告、2022年提交的8-K表定期报告以及后续提交给美国证交会的文件。Motorsport Games预计，后续事件和发展可能会导致其计划、意图和预期发生变化。除非法律明确要求，否则Motorsport Games不承担任何义务，也不打算或有义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。前瞻性声明仅在其发表之日有效，不应依赖其代表Motorsport Games在任何后续日期的计划和预期。此外，本新闻稿中提及的或通过Motorsport Games网站或其他网站提供的业务和财务材料以及任何其他声明或披露，均不得作为本新闻稿的参考。

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新闻：ASTRSK PR motorsportgames@astrskpr.com