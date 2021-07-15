Motorsport Games签署协议将把官方IndyCar游戏推向市场

佛罗里达州迈阿密 - 2021 年 7 月 15 日 - Motorsport Games Inc. （纳斯达克股票代码：MSGM）（“Motorsport Games”）作为一家领先的赛车游戏开发商、发行商和全球官方赛车系列电子竞技生态系统提供商，今天宣布其已开启游戏和电子竞技授权业务。

签订电子竞技授权的目的是各方形成独家关系，以开发官方INDYCAR SERIES 电竞赛事。首部作品预计将于 2023 年在 Xbox 和 PlayStation 游戏机以及 PC 上推出。本次合作伙伴关系还包括一项电子竞技赛事协议，最早可能在今年开始。 将有NTT INDYCAR SERIES 车手参加的赛事详情，预计将在稍后公布。

Motorsport Games首席执行官 Dmitry Kozko 表示：“Motorsport Games和 INDYCAR 很高兴能够为车迷提供姗姗来迟的专属游戏体验。经过几十年的世界级比赛，我们想不出一个更适合电子游戏特许经营的联赛。 INDYCAR 与我们一样致力于为赛车爱好者带来真实的体验。车迷可以期待 NTT INDYCAR SERIES 达到他们期望中Motorsport Games应有的卓越水平和身临其境的游戏体验。”

Penske Entertainment 总裁兼首席执行官 Mark Miles 表示：“我们与Motorsport Games 的合作将为渴望优质赛车内容的全球游戏观众带来NTT INDYCAR SERIES 的激烈竞争。 就像我们在赛道上拥有许多优秀的车，INDYCAR 的世界继续快速扩张和增长。Motorsport Games 是具有创新赛道纪录的行业领导者，我们知道我们的车迷将把2023 年和这款全新 NTT INDYCAR SERIES 视频游戏的首次亮相列入他们的日历。”

Motorsport Games与 INDYCAR 的合作将创造出一个赛车和游戏迷都热切期待的全新特许经营商品。 INDYCAR大胆、敢于冒险大胆和无懈可击的赛车风格为完全围绕其不断扩张的品牌打造的视频游戏系列做好了准备。这项北美首屈一指的开轮式赛车系列赛拥有不断壮大的年轻新星和具有全球知名度的才华横溢的老将。这些勇敢的车手在独特的具有挑战性的不同椭圆形赛道上、公路赛道和街道赛道中进行比赛。

“我非常兴奋，我们的车迷能够通过这款全新的视频游戏系列将 NTT INDYCAR SERIES 带入他们的家中，”Arrow McLaren SP 车手 Pato O'Ward 说道。 “对于车迷来说，这是一个与我们的系列赛建立更多纽带的绝佳机会，从周末观看我们比赛到随时在他们最喜欢的赛道上扮演我们。”

有关更多信息，请访问： https://indycargame.com/

关于Motorsport Games：

Motorsport Games 是 Motorsport Network 旗下公司，将创新和引人入胜的视频游戏与激动人心的电子竞技比赛和内容相结合，为全球赛车迷和游戏玩家提供服务。该公司是标志性赛车系列赛的官方授权视频游戏开发商和发行商，包括 NASCAR、INDYCAR、勒芒 24 小时耐力赛和英国房车锦标赛（“BTCC”）。Motorsport Games是勒芒 24 小时耐力赛、电动方程式、BTCC、国际汽联世界拉力锦标赛和 eNASCAR 热火职业联赛等屡获殊荣的电子竞技合作伙伴。

了解Motorsport Games的更多信息，请访问：www.motorsportgames.com

关于INDYCAR:

INDYCAR 是位于印第安纳波利斯的北美首屈一指的开轮式赛车系列 NTT INDYCAR SERIES 的管理机构。该系列赛拥有世界上最多才多艺的车手的国际领域——包括六届系列赛冠军斯科特·迪克森、两届系列赛冠军约瑟夫·纽加登和两届印第安纳波利斯 500 大赛冠军佐藤琢磨——他们在超级赛道、短椭圆赛道、街道赛道和永久性道路课程。本赛季包括在美国举行的 16 场比赛，并以盖恩布里奇 (Gainbridge) 举办的历史悠久的印第安纳波利斯 500 大赛为亮点。 NTT INDYCAR 系列、印第安纳波利斯赛车场和 IMS Productions 归 Penske Corporation 所有，Penske Corporation 是全球交通、汽车和赛车运动的领导者。有关 INDYCAR 和 NTT INDYCAR SERIES的更多信息，请访问www.indycar.com.

前瞻性声明

本新闻稿中的某些非历史事实陈述属于 1933 年证券法修正案第 27A 节和 1934 年证券交易法修正案第 21E 节含义内的前瞻性陈述，并根据1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。本新闻稿中的任何不是历史事实陈述的陈述都可能被视为前瞻性陈述。诸如“继续”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”等词， ”“预测”、“潜力”和类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于：(i)Motorsport Games（或“公司”）未来业务、未来经营业绩和/或财务状况的陈述，包括但不限于关于公司的未来增长； (ii) 新的或计划中的产品或产品的预期未来影响以及推出此类产品和产品的时间，例如Motorsport Games预计 INDYCAR 视频游戏的首个游戏将于 2023 年在 Xbox 和 PlayStation 游戏机上推出作为 PC，它与 INDYCAR 的合作伙伴关系还包括一项最早可能在今年开始的电子竞技协议； (iii) 实施管理战略的预期未来影响和其他行业趋势的影响。所有前瞻性陈述都涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，其中许多通常不受Motorsport Games控制且难以预测。此类风险和不确定性的示例包括但不限于：(i) 实现公司增长计划、目标和预期的困难、延迟或结果低于预期，例如由于经济复苏慢于预期和/或公司全部或部分无法继续执行其业务战略和计划； (ii) 可能影响新产品发布时间和范围的困难、延迟或意外事件；和/或 (iii) 实施公司管理战略的困难、延迟或低于预期的结果，例如由于持续和长期的 COVID-19 大流行及其变种导致高于预期的成本或延迟和费用。上述以外的因素也可能导致Motorsport Games的结果与预期结果存在重大差异。此类风险和不确定性的其他示例包括但不限于 (i)Motorsport Games有能力（或无法）维持现有的，并获得与各种赛车系列的额外许可和其他协议； (ii)Motorsport Games 成功管理和整合任何合资企业、收购业务、解决方案或技术的能力； (iii) 意外的经营成本、交易成本和实际或或有负债； (iv) 吸引和留住合格员工和关键人员的能力； (v) 竞争加剧对赛车运动的业务、经营业绩和/或财务状况的不利影响； (vi) 消费者行为的变化可能对Motorsport Games的业务、经营业绩和/或财务状况产生不利影响的风险； (vii)Motorsport Games保护其知识产权的能力； (viii) 当地、行业和一般商业和经济状况。可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的其他因素可以在Motorsport Games提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中找到，包括其表格 10 的年度报告 -截至 2020 年 12 月 31 日的财政年度的 K、截至 2021 年 3 月 31 日的财政季度的 10-Q 表格季度报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。Motorsport Games预计随后的事件和发展可能会导致其计划、意图和期望发生变化。除非法律明确要求，Motorsport Games不承担任何义务，并且明确否认任何意图或义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。前瞻性陈述仅在其作出之日发表，不应被视为代表Motorsport Games对任何后续日期的计划和期望。

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