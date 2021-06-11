Motorsport票务同意收购拉力赛领先接待供应商European Sport Communication

迈阿密，2021年6月10日：Motorsport Network有限公司签署了一份捆绑条款清单来收购European Sport Communication （“ESC”），这将扩充公司旗下 Motorsport Tickets分部拉力赛活动VIP套餐部分。Motorsport Tickets是一个一站式服务目的地，为赛车运动粉丝提供丰富的赛事活动门票、旅行套餐和独家体验。

European Sport Communication是由1994年国际汽联世界拉力锦标赛冠军、Didier Auriol的副驾驶Bernard Occelli于1999年创办的。ESC为客户提供一系列令人难忘的体验：从激动人心的位置如直升机上收获绝佳视角，以及美食之行。服务范围包括VIP定制接待方案、“内部体验”以及独家角度体验无上运动精彩。

作为“国际汽联世界拉力锦标赛官方接待伙伴”，ESC与现代壳牌摩比斯世界拉力车队、丰田GAZOO世界拉力车队、雪铁龙车队、标致车队、米其林、Wolf润滑油等都保持着密切关系。

ESC业务的加入将使Motorsport Tickets 如今提供的产品范围更完善，包括F1、摩托GP、世界汽车耐力锦标赛、勒芒24小时耐力赛、纳斯卡车赛、德国房车大师赛和曼岛摩托车赛，也使得Motorsport Tickets 能够提供更多的B2B服务，如商务接待项目和VIP套餐。

全世界正从新冠肺炎疫情中走出来，来到赛车运动现场观赛的人数也在回升，这项正在进行中的收购适时地为Motorsport Tickets提供了一个拓展到拉力赛领域的机会。

ESC创始人兼CEO Bernard Occelli将留在公司监督合并过程，并帮助提升Motorsport Tickets成为赛车运动门票购买和提供VIP体验服务的最佳目的地。

Motorsport Network首席运营官Oliver Ciesla说：“我和Bernard以及他的同事认识很多年了，很开心能够进行此次收购，我对ESC和Motorsport Network的合作充满期待。我们有着全球化的组织和市场机遇，能够让ESC的业务在未来几年中得到增长，帮助他们与更多活动达成合作并进一步增加其服务项目。与此同时，我们Motorsport Tickets提供现有的服务，即把粉丝和企业客户带到比赛和其他赛车活动，将从ESC的专业能力、联系网络和经验知识中受益匪浅。”

ESC创始人兼CEO Bernard Occelli说：“在超过20年的连续强势增长后，能够成为一个体量更大的组织的一部分令我们十分激动，能够得到像Motorsport Network这样快速发展的全球性企业的青睐我们感到非常自豪。我们的活动能完美地为彼此增光添彩，彼此之间长期并且互信的关系为合并提供了坚实基础和理想条件。通过我们对赛车运动共同的热情和业务长处，双方都将迅速地从协同合作中获益，从而能够去追求更大的商业机会。”

更多信息请联系：

Alice Holloway, Patterrn – alice@patterrn.com

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