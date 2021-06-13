汽车谷庆典：意大利顶级汽车的饕餮盛宴

今年的盛典，不仅法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、帕加尼、达拉拉、Energica等享誉全球的意大利本土汽车品牌将闪亮登场，同时也将首次向国际汽车品牌敞开大门。

从7月1日（周四）至4日（周日），摩德纳城内不仅将举办一系列精彩纷呈的线上、线下活动、研讨会以及展览，同时还将在诺维萨德公园临时性地打造一座ACI体育认证的，名为“汽车谷竞技场”的全新城市赛道。

对于车迷们来说，这将是对于博洛尼亚车展的举办地——历史悠久的“48区”的致敬。而汽车谷大使西莫·博图拉（Massimo Bottura）还将展示来自该地区的饕餮美食和葡萄酒。

本届盛典将让您认识并了解那些诞生于艾米利亚-罗马涅地区，如今享誉世界的企业和品牌的卓越之处，并通过各种活动项目，带您领略意大利汽车和汽车传统的历史和创新。

汽车谷盛典是为了推广“意大利制造”而举办的系列活动之一。该活动是外交部和艾米利亚-罗马涅地区的ICE机构以及艾米利亚-罗马涅服务部门的之间开展的项目，旨在对意大利公司进行宣传推介。该活动从伊莫拉举办的F1艾米利亚-罗马涅大奖赛开始启动，还将在世界超级自行车锦标赛米萨诺站期间持续开展相关推广活动。

汽车谷盛典研讨会的核心将是圆桌会议。来自相关领域的专家将聚焦意大利和国际汽车界的热点，在每场45分钟的时间内探讨不同的主题。

这些专题研讨会将通过www.motorvalley.it进行直播，深入讨论可持续性、数字化、赛车、创新技术、新消费趋势和移动的未来等问题。

赛车谷盛典还包括在赛道上进行各类活力四射的活动和演出，摩德纳赛道将被打造成为一座汽车的“移动村庄”。门票即将在数字化线上平台进行发售。

6月30日的重头戏将是ANFIA Motorsport和Autopromotec（最重要的汽车设备和售后市场国际展览会）联合协办的，名为“赛车运动的下一步——产业创新与技术转移全球论坛”。届时，最权威的意大利赛车运动相关企业，以及相关技术领域的国内和国际参与者将借此机会展开一系列的研讨会议。

经过前几届的成功举办，致力于推动年轻人才发展和创新的“创新与人才”计划也将在2021年回归。年轻企业家们不仅将有机会与潜在投资者建立联系，更有机会通过一系列丰富的B2B会议、演讲和意见阐述等环节与汽车行业最具影响力的企业建立联系。

主要来宾将包括40位来自大学和研究实验室的专家学者，以及约60位来自高科技、人工智能、绿色经济和电子交通领域的初创企业和其他企业代表。

在摩德纳法学院马球馆的回廊里，将展出来自SAE方程式车队和汽车学生项目的汽车和摩托车原型车。

7月2日（星期五）由“汽车谷加速计划”（Motor Valley Accelerator）精心挑选的10家活跃于移动和汽车行业的初创企业还将进行宣传推介。“汽车谷加速计划”是以摩德纳为基地，由CDO Venture Capital通过其Fondo Acceleratori部门发起，合作方包括摩德纳基金会（Modena Foundation ）和联合信贷（UniCredit）。同时，它还获得了摩纳德的技术代理CRIT以及全球最大的开放式创新平台Plug-and-Play的支持。

通过与Piacere Modena的合作，您还将有获得许多品尝体验该地区美食、葡萄酒、艺术、文化和景观的机会。罗马广场、格兰德广场、马齐尼广场、马特奥蒂广场、拉戈圣阿戈斯蒂诺广场、贾尔迪尼杜卡利广场、XX塞滕布雷广场、博洛尼亚广场、拉戈圣弗朗切斯科广场等摩德纳最美丽的广场都将成为汽车谷盛会的专属舞台。

在Chiesa del voto，题为“汽车谷节向汽车工艺标志致敬”的展览将于2021年7月1日至11日举行。展览将展出一些由意大利高级皮革公司Schedoni为汽车行业的尖端制造商打造的最精美、原创的作品。

在摩德纳的烟草厂原址，将展出亚历山德·罗拉斯波尼（Alessandro Rasponi ）的作品。此外还将有30幅未出版的作品——汽车人物和冒险的绘画，由一位对他的主题表现出明显热情的艺术家创作。同期展出的还有方吉奥和塞纳等车手提供的具有重大历史价值的纪念品，以及“第三个千年的工匠”展览活动，一些著名的汽车修理厂将展出其正在进行修复的“梦想之车”。

此外，现场还将有来自Unimore Cna培训班的钣金大师和年轻工匠进行工艺展示。在圣尼古拉教堂，将展出马尔科·西蒙切利基金会赞助的“纪念西蒙切利”原创摄影展。

另一项不容错过的活动将是7月2日至4日独家举行的Cavallino经典大赛。该赛事由在美国以传递优雅而闻名，同时也是法拉利超跑忠实爱好者的Canossa events所创。今年将是该项大赛首次在美国境外举办，参赛作品将包括诸多法拉利最具标志性的古董赛车。

7月3至4日，萨尔瓦罗拉、萨索罗和摩德纳的经典跑车展区将来新版Concours d'elégance Salvarola Terme奖杯的揭幕，并展出一系列高端汽车收藏，包括1975年以前生产的来自意大利和国际品牌的古董车型，以及来自意大利著名交通工具设计中心Zagato汽车俱乐部的特别展品。

经典展区世界将看到一个新的版本的Concours d'elégance Salvarola Terme奖杯（7月3日至4日，Salvarola Terme、Sassuolo和Modena），举办高端收藏车活动，1975年以前生产的车型属于任何意大利或外国品牌，同时还将为特殊客人Zagato汽车俱乐部汽车保留。