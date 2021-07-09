汽车谷嘉年华：虚拟赛车和增强实境已成为赛车运动的一部分

在过去的一年半时间中，由于全球新冠肺炎的爆发，线下运动相继停摆，电子竞技和虚拟赛车依托主流媒体和社交媒体的大力宣传，如今已成为全球瞩目的热点。尽管这多少有些出人意料，但疫情的爆发令这项运动找到了肥沃的土壤，并且令其越来越深入人心。而另一方面，现实的情况是电子竞技在过去的一年里已经发展成为了一项价值10亿美元的新兴产业。

得益于媒体的高曝光度，以及针对大众所进行的特定软件开发，诸如GT世界锦标赛等GT World Championship）赛事成功地将虚拟和现实世界进行了有机结合。与此同时，各类平台和载体的发展也令业余和专业选手有机会创造全新的现实和赛道表现。

现实中，虚拟赛车深入人心的印象仅仅是多种应用程序和软件开发的“冰山一角”。本次着重围绕虚拟赛车、增强实境、虚拟现实以及它们的应用程序的汽车谷嘉年华圆桌讨论，对这些话题深入探讨。

“由于疫情的隔离，让我们有机会在组织有序和不断发展的电竞赛事中，以虚拟的方式和瓦伦蒂诺·罗西、托尼·帕克或查尔斯·莱克勒克等真正的明星车手过招。它的发展势头迅猛，虚拟的比赛重塑了真实的赛事，并且还吸引了大量来自真实世界的车手参与，”AK Informatica公司的首席执行官AlessioCicolari说道，“并且在虚拟赛车世界的幕后还诞生了很多新的工作，比如电子竞技总监。”

通过线上办赛，虚拟赛车和真实赛车也找到了结合的契机，不仅真实的车手竞相参与，还和各项锦标赛打起了“组合拳”。例如GT世界挑战赛正是在一场传统比赛周末将24台模拟器搬进围场，同期开展了一场虚拟比赛。

“比赛场地达到500平方米，设置了24台模拟器，每支车队有一名车手参赛。车队能获得积分，冠军则可赢得6000欧元。而这其中也蕴藏着制造商为此付出的努力，法拉利和其他车队都深谙这是一种展示自己的崭新平台，同时也是一种看待赛车世界的全新方式。”

那么，组织一场线上赛事的背后究竟意味着什么？

“这几乎比真实的情况还要复杂。你得和来自世界各地的人打交道。有如此多的技术混合，你必须同步工作，每一位模拟器车手的延迟时间都不尽相同，这也取决于你使用的硬件系统。”

本次圆桌论坛也提供了与法拉利年轻的天才电竞选手Giovanni De Salvo对话的机会。为了在施蒂利亚大奖赛拥有更好的发车，皮埃尔·加斯利和自己的教练通过使用网球来训练反应速度。那么电竞选手又是如何开展训练的呢？

“很明显，从承受G力的角度来说，一个真正的车手的体力消耗要大得多。但在持续一个小时以上的比赛中，一方面不需要真正车手的力量，但高水平的良好身体状况会产生差异。一个虚拟车手必须培养反射技能，尤其是当你身处一场与对手只差千分之毫秒的战斗的时候。”

“我们在这方面有专门的培训。虽然不像真正的车手在周五的自由练习中试车，但我们几乎每天都在训练。在驾驶方面二者非常相似，相同点要多于不同点。这绝非巧合，即便是真正的车手也会借助模拟器来了解全新的赛道和刹车点等。”

同时虚拟赛车的参赛、体力和社交成本都更低廉，全世界的参与门槛很低。以印地车手、前DTM冠军Robert Wickens为例，2019年在Pocono发生的一起戏剧性车祸使他遭遇了创伤和脊柱骨折，从而落下了腿部的严重残疾。但是在新冠肺炎流行期间，他得以通过参加虚拟印地比赛“重返赛道”。

“更重要的是，如果男性和女性在体力方面的差异能够相等，那么虚拟比赛就会向更多人敞开大门。”

这个世界在视觉框架和感知方面都在不断发展，在赛车领域的应用也越来越广泛。在这里，虚拟世界和增强实境甚至比对于普通公众的“最终”用途更为重要，并已成为媒介发展的重要载体。“模拟技术在真实产品中的应用正在广泛传播，” Danisi Technical Simulation公司老板Giacomo Danisi表示。

“模拟已经成为设计、开发和技术发展的基础，但它在赛车运动的娱乐、推广和社交方面的功能很基础。你可以在玩电子游戏的同时为难民购买食物，”E1系列赛联合创始人兼首席执行官Rodi Basso说道。

“模拟赛车还可以提供新的专业技能和新的晋升通道。就成本而言，从卡丁车直接跳级到F1几乎是不可持续的。因此电竞设备还帮助实现了赛事间的横向跨越。”

如Behavior Business Solutions公司的George Efstratoudakis所述，电子竞技和虚拟赛车的各方面极限仍在探索阶段，并有待通过增强实境不断优化沉浸感和包容性。

同时，电子竞技在医疗领域中亦有所运用。博洛尼亚的Maggiore医院在获得Gresini Racing公司的资金捐助后，已宣布将开设模拟医疗室。

从虚拟赛车与原型车比赛的有机结合，再到对于我们医疗系统的改进，我们正在拥抱一个虚拟和现实日益紧密相连的全新世界。