More than Equal开放车手培养项目申请

More than Equal作为一项全球性的独立项目，由13次F1比赛胜利得主大卫·库特哈德（David Coulthard）和企业家兼慈善家卡雷尔·科马雷克（Karel Komarek）共同成立，旨在寻找和培养首位女性F1世界冠军。

Photo by: Right Formula David Coulthard, Entrepreneur Karel Komarek.

针对世界各地心怀远大梦想的女车手，该项目现在接受加入其车手培养项目的申请。候选人可通过More than Equal网站在线提交申请。选拔标准包括当前成绩、参赛经历、年龄和发展阶段。申请截止日期为1月31日。

入围的申请者将受邀请参加进一步的评估，包括一次面试，车手和她们的支持者都有机会与教练团队面对面交流并提出任何问题。

在公开申请的同时，More than Equal还与数据和技术公司Smedley Group合作，在全球范围内首次开展一项以数据为主导的全球人才搜寻活动。Smedley Group由法拉利前赛车工程师罗伯·斯梅德利创立，拥有丰富的赛车运动传统，并利用最先进的F1技术应对挑战，发掘未来的超级明星。第一批车手将通过与Smedley Group共同开展的精确人才甄选程序和公众申请相结合的方式选出。

成功的申请者将与内部经验丰富的车手教练团队，以及业内领先的运动员教练公司Hintsa Performance 合作。

Hintsa Performance以成功培养人才而闻名，其培养的车手曾赢得了18个F1车手世界冠军头衔。

候选人将接受量身定制的技术和战术指导项目，以及身体训练和个人培训。这项开创性的全球车手发展项目将通过适合不同性别和年龄的定制计划，为具有精英赛车潜质的女孩提供教练、指导和支持。

More than Equal首席执行官阿里·唐纳利（Ali Donnelly）表示：“近 50 年来，一直没有女性参加F1，目前也很少有女性参加精英级别的赛车系列赛。为了实现持久的结构性改变，我们需要以不同的方式行事。对我们来说，这意味着要在女车手职业生涯的早期对她们进行投资和培养，我们很高兴能迈出早期的步伐，在2024年启动我们这项仅针对女车手的项目。“

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal.

More than Equal车手发展主管汤姆·斯坦顿（Tom Stanton）补充说：“我们的计划旨在支持和促进女车手在三个关键领域的发展：车手、运动员和个人。我很高兴能与Smedley Group和Hintsa Performance 合作，最大限度地发挥天才车手的潜能，使她们成为未来的赢家。“