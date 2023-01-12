More Than Equal倡议行动发起全球态度调查

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这项倡议行动由13次大奖赛胜利得主大卫·库特哈德、企业家Karel Komarek在2022年6月创立，致力于调查对女性参与和升入精英级赛车运动造成影响的问题。

作为研究的一部分，它已经启动了一项全球态度调查，专门用来探索女性在参加赛车运动时面对的意见、看法和挑战。

这项调查仅需10分钟，邀请车迷和参赛者就女性参加赛车运动所面临的身体和心理挑战各抒己见。它还将记录车迷的看法，例如促进赛车运动的包容性，早期活动的影响，以及哪些机构最适合倡导各个层面的改革。

More Than Equal资深顾问Kate Beavan表示：“我们热爱体育，我们热爱赛车运动，我们喜欢见证天赋异禀的运动员取得非凡成就。然而，曾经飞上太空的女性多过驾驶F1赛车的女性。“

”这项研究将有助于奠定基础，我们将在全球范围内寻找顶尖的女性赛车人才，为她们提供与有前途的男性车手相同的整体培训和支持，并消除单座精英级赛车中性别多样性方面的障碍。"

Lella Lombardi, March 751 Ford Photo by: David Phipps

这份调查将探讨受访者如何参与赛车运动，无论是作为车迷还是作为顶级车手，以及他们如何获取新闻和信息。

它探讨了对女性参与赛车运动的态度，包括哪些系列赛的车迷认为规则允许女性参赛。

该调查还询问了车迷的态度，例如他们是否认为男女在不同系列赛中比赛会更好，以及女车手参加系列赛是否会鼓励他们观看或参与。

这份调查还提出了关于女性参与精英水平赛事竞争的能力问题，例如女性是否具有竞争所需的反应速度、理解关键技术数据的能力或固有的性别观念模式是否阻碍了女性参赛。

这项基于网络的调查在motorsport.com上展开，将持续到2月3日，有15种语言版本面向全世界的受访者，并计划成为迄今为止最全面的同类研究。

参与本次调查，请访问 https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/