More Than Equal目标十年内帮助女车手进入F1

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赛车运动正在不断发展，而且是为数不多的男性和女性可以平等竞争的运动之一。如今，女性在赛车界已经越来越多见，但她们继续面临的挑战一直阻碍着她们参与顶级赛事，特别是F1。

在美国，纳斯卡的Xfinity系列赛中有Natalie Decker，卡车系列赛里也有三位女车手，分别是Jennifer Jo Cobb、Hailie Deegan和Jessica Friesen。塔蒂亚娜·卡尔德隆和西蒙娜·德西尔维斯特罗则参加IndyCar的街道和公路赛。

WEC有一支全由女性组成的“铁娘子车队”，她们参加全赛季，包括著名的勒芒24小时。本赛季在F1，女车手只是担任了研发车手的角色：阿斯顿·马丁的杰西卡·霍金斯和威廉姆斯车队的杰米·查德威克。

虽然整个赛车运动在女性代表方面继续取得进展，但公认是赛车行业巅峰的F1，作为一项重大赛事，却没有女车手在世界锦标赛级别比赛。 目前，女性在各种类型的赛事中占据了许多重要岗位。她们是策略师、维修组成员、工程师、车队老板、新闻官等等。然而，在驾驶赛车方面，女性的机会依然非常有限。

女性不断证明她们可以在与男性相同的岗位上取得成功，例如宇航员、在军队中，并且在许多行业里担任全球领导者。但她们却无法在F1获得一席之地。这项赛事在技术和创新方面引领着赛车业的发展，但由于缺乏给予女性车手的机会而落后，导致她们无法在赛车场上获得一个永久的席位。而这种情况在近期内几乎难以改变，因此，在女性和女孩参加初级方程式比赛期间为她们提供额外的支持显得非常重要。

More Than Equal倡议行动希望通过一个量身定制的项目，在未来十年内改变F1没有女车手的状况，该倡议旨在提供支持，并帮助打破阻碍年轻女孩和妇女参加最高水平赛车比赛的障碍。

Jamie Chadwick, celebrates on the podium. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

W系列赛是为了应对女性在赛车运动中缺乏机会而设立的，它为女性提供了一个基于实力和平等机制的锦标赛。W系列赛在其第三个赛季也达到了一个里程碑，2022年的银石比赛中吸引了100万英国观众。这也是自2014年以来，第一次非F1赛车赛事吸引这么多观众。

这100万英国观众表明，不仅全女性车手系列赛有可能吸引到与男性车手为主的赛事类似的收视率。同时，从商业的角度来看，观看女性比赛的大量兴趣说明这一个有价值的市场。

既然确实有观看女车手比赛的需求，而且对于赛车运动的观众来说，这种需求还在继续增长，那么现在不正是在顶级赛事中反映出来的时候吗？

更重要的是，从更深层次的角度来看，赛车迷——尤其是女性赛车迷——需要感觉到自己在赛道上的代表性，需要能够与她们产生个人纽带的榜样。如果年轻女孩和女性能够看到一名女车手在世界最精英的赛车系列中比赛，那么她们就能有希望和勇气在赛道上追寻自己的梦想。

赛车运动是一项昂贵的运动，需要大量的资金来参与，从卡丁车的早期阶段——如下图中驾驶卡丁车的身材矮小的刘易斯·汉密尔顿——到攀登到F1等顶级赛事的行列。

Super One British Kart Championship: Lewis Hamilton, 1st position, Cadet Class Photo by: Motorsport Images

在整个赛车生涯中，女车手遇到的主要问题之一是缺乏可用的资金和寻找长期的赞助商。虽然男车手同样遇到这个问题，但对女车手来说是一个更大的问题，她们还必须面对双重标准，克服对赛车手应有的老派观念。

如果没有适当的资金支持和赞助商，女车手往往无法获得高质量的设备、项目和体能训练，以及最好的赛车，从而使她们处于比男车手更不利的境地。

More Than Equal倡议的目标是，有一天女车手不仅参加F1比赛，而且成为世界冠军。该倡议由前F1车手大卫·库尔萨德和企业家卡雷尔·科马雷克（Karel Komarek） 创立，希望建立一个框架，以确定阻碍女性参赛和继续赛车运动的障碍，然后努力消除这些障碍，直到获得F1长期席位。

通过Girls on Track、FIA WIM（女性参与赛车运动委员会）和其他各种组织的倡议，赛车运动行业不断推动更多的女车手参与所有赛车系列的竞争。虽然Girls on Track和FIA WIM为年轻女孩和女性的赛车生涯提供了支持，但像More Than Equal这样的组织，对于心怀参加顶级赛事壮志的女车手来说是必不可少的，因为它只关注F1。

库特哈德相信，如果More Than Equal能够从世界各地找到渴望成为赛车手的年轻女孩，那么该倡议就可以组建一个支持系统，提供必要的资源，帮助她们进入F1。最重要的是，More Than Equal将努力为年轻女孩在其赛车生涯的最早阶段提供与年轻男孩相同的机会和支持，以便她们有足够的时间在十年内实现进入F1的目标。

目前，进入F1的途径让人感觉很艰巨，对女车手来说充满了不确定性，但由于有 More Than Equal这样的举措，未来看起来很有希望。 当女车手们的赛车生涯获得了适当的支持和财政支持，她们将更接近打破进入F1的障碍。