梅赛德斯-奔驰赛车在Motorsport.tv推出专属频道

梅赛德斯在Motorsport.tv和Motorsport网络平台的OTT数字平台推出了专属频道，致力于为车迷呈现丰富的赛车和汽车资讯内容。

作为最成功的F1车队之一，梅赛德斯频道将为车迷们揭秘车队的幕后故事，同时提供其电动方程式EQ车队、客户车队以及其他赛车项目的精彩内容。

该频道将面向月访问人数高达5600万人次的Motorsport Network网络平台的观众开放，目标是带领全球赛车和汽车运动爱好者深入了解F1历史上最成功制造商之一的“核心”。作为频道节目的一部分，Motorsport Network 网络平台还将与梅赛德斯合作，利用其全新的Motorsport Studios（赛车工作室）平台，共同为Motorsport.tv制作独家内容。

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

梅赛德斯将提供包括2600万张图片在内的大量媒体资料。其中最早的图片可以追溯到1886年梅赛德斯打造的原始赛车。

频道推出之际，梅赛德斯将通过最新一期F1车队热门的赛后视频合集系列，让车迷们第一时间回味英国大奖赛的精华。作为Motorsport.tv 的“新晋频道”，梅赛德斯也将成为首个为车迷打造F1主题相关内容的制造商。

Motorsport Network网络平台和梅赛德斯的合作将是两家各自领域龙头企业的强强联手。二者将通过整合、共享彼此的赛车运动受众、赛车社交媒体平台以及共同打造车迷活动，联手建立赛车运动数字化领域强大的合作伙伴关系。

截止2019年赛季，梅赛德斯AMG马石油F1车队在社交媒体关注度和车迷活动参与度方面“遥遥领先”，社交媒体关注度达到1950万人次，参与活动人数超过1.25亿人次，参与比例在所有车队中占35%。与Motorsport Network网络平台的合作将为车队提供又一机会，帮助其在进一步激活并向更广泛的赛车观众进行宣传的同时，扩大其电动方程式、客户赛车和汽车内容的覆盖面。

梅赛德斯F1车队商务总监理查德•桑德斯（Richard Sanders）表示：“我们很自豪能在社交媒体受众和活动参与度方面成为F1车队中的佼佼者。与Motorsport Network网络平台的合作将为我们的车迷提供另一个享受我们赛车项目内容的‘宝库’，为我们的合作伙伴生态系统带来额外的价值和曝光率，并使我们能够分享梅赛德斯赛车家族从F1、电动方程式再到客户赛车的丰富多彩内容。”

Motorsport Network网络平台总裁詹姆斯·艾伦（James Allen）表示：“这是两家各自领域头部企业的会晤，希望将他们为观众服务的方式提高到一个新的水平。今天，讲故事是品牌和原始设备制造商与公众沟通的核心，我们期待着共同创造一个频道，为梅赛德斯的车迷提供一处真正的资讯宝库。”

观看梅赛德斯-奔驰赛车频道请访问 Motorsport.tv ，地址为：https://motorsport.tv/channel/mercedesamg-petronas-formula-one-team/384