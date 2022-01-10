IndyCar和Motorsport Network合作发起全球车迷调查

2022年1月10日，伦敦 — INDYCAR和Motorsport Network 今天与尼尔森（纽约证券交易所：NLSN）合作发起了2022年全球INDYCAR调查，旨在收集世界各地的赛车迷对这项赛事的看法。通过在Motorsport Network的旗舰品牌Motorsport.com 网站上以11种语言展开，该调查有望成为最大型的NTT INDYCAR系列赛车迷调查

"近年来，我们的国内和国际影响力迅速扩大，这是因为我们的赛事竞争激烈，同时我们世界级的NTT INDYCAR系列赛拥有勇敢且有个性的车手。"INDYCAR营销副总裁SJ Luedtke表示，“现在是对我们全球车迷调研的最佳时机，为如何进一步打造别开生面和富有娱乐性赛事收集意见。我们将车迷视为我们运动发展中最重要的合作伙伴，并期待着通过与Motorsport Network团队合作开展的这项重要工作，听取车迷们的意见。"

这是INDYCAR和NTT INDYCAR系列的第一次全球车迷调查。Motorsport Network在该领域处于领先地位，在2021年10月与F1合作完成了F1全球车迷调查。

除了确定车迷最喜欢的车手、车队和赛道之外，INDYCAR的调查旨在收集车迷对一系列话题的意见，包括观看习惯、现场观赛和媒体消费；对未来促进赛事的意见，以及对赛道之外关键问题的见解，例如环境、多样性和包容性。考虑到Motorsport Games 纳斯达克股票代码：MSGM）目前正在开发INDYCAR视频游戏，还有关于车迷参与以及游戏和电子竞技增长的问题；这个赛车和游戏迷热切期待的全新特许经营项目，预计将于2023年推出。

"我们期待着听取全球NTT INDYCAR系列赛车迷的意见，他们将为INDYCAR宇宙提供一些很好的见解，以及如何继续扩大和增长，并与观众的纽带关系，"Motorsport Network总裁詹姆斯·艾伦表示。 "凭借我们在这一领域的行业领先记录，Motorsport Network是统领NTT INDYCAR系列赛车迷调查的理想合作伙伴，因为我们是全球领先的赛车数字平台，我们在整个网络中广泛报道INDYCAR，更不用说我们最近在F1全球车迷调查中取得的成功——该调查显示我们平台上29%的F1车迷也关注INDYCAR。"

2022全球NDYCAR调查对16岁以上的人开放，将持续近三周，从1月10日一直到1月29日。主要调查结果将在2月下旬在佛罗里达州圣彼得堡举行的NTT INDYCAR系列赛的揭幕战期间公布。

欲了解详情，请联系：

Alex Damron, IMS | INDYCAR | IMSP - adamron@Brickyard.com

Carle Conde, Motorsport Network – carla.conde@motorsport.com

关于INDYCAR

INDYCAR是北美最重要的北美首屈一指的开轮汽车系列赛NTT INDYCAR系列赛的管理机构，总部位于位于印第安纳波利斯。该系列赛由世界上最多才多艺的车手组成，包括六届系列赛冠军斯科特·迪克森（Scott Dixon）、两届系列赛冠军约瑟夫·纽加登（Josef Newgarden）、2021年系列赛冠军亚历克斯·帕卢（Alex Palou）和四届印第安纳波利斯500英里大奖赛冠军赫里奥·卡斯特罗内维斯（Helio Castroneves），他们在超高速赛道、短椭圆赛道、街道赛道和永久性公路赛道上比赛。2022赛季将在美国和加拿大举行17场比赛，由Gainbridge呈现的历史著名的印第安纳波利斯500英里大赛将是全年的焦点之战。NTT INDYCAR系列赛、印第安纳波利斯赛车场和IMS制作公司都属于彭斯克公司（Penske Corporation）。该公司是全球运输、汽车和赛车运动的领导者。欲了解更多关于INDYCAR和NTT INDYCAR系列赛的信息，请访问www.indycar.com。

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关于尼尔森

尼尔森作为受众测量、数据和分析的全球领导者，塑造了世界的媒体和内容。通过我们对所有渠道和平台上的人们及其行为的了解，我们为客户提供独立的、可操作的情报，使他们能够与他们的受众建立联系并参与其中——现在和未来。

作为标准普尔500强企业，尼尔森（纽约证券交易所：NLSN）的业务遍及全球55个国家。了解更多信息，请访问www.nielsen.com 或 www.nielsen.com/investors，并在社交媒体上与我们联系。

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