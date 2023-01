女性如何直面赛车运动中的障碍

载入语音播放

全女车手参加的W系列赛共有18个全职比赛席位,而Extreme E竞赛形式独特——男女车手各一半。2023年进一步的支持将随着F1学院的引入而出现,而这项新赛事旨在帮助女车手加入单座赛事的金字塔晋级体系。

然而,如果你在一些最受欢迎的赛车运动的顶层搜索,你会发现没有她们的一席之地。为什么女车手难以得到提携?你可以说有很多原因,从可能缺乏身体力量到速度,从没有正确的专业和财政支持到不适合主要由男性设计的运动。

答案并不是非此即彼,而是多方面的原因,因此,要找到正确的办法来激励一代女孩,更具有挑战。

由Motorsport Network主办的“More Than Equal”全球态度调查,希望找到关于潜在障碍和壁垒问题的答案,并探索车迷对未来女明星车手崛起的看法。这项调查围绕车迷对她们身体和空间能力的信念、她们快速和努力驾驶赛车的决心,以及车迷和赞助商是否会支持女明星车手崛起等问题展开。你参与本次调查了吗?

Extreme E车手凯蒂·蒙宁斯非常了解,解决女车手所面临挑战有多么困难。这位25岁的车手代表Genesys Andretti United车队参加这项全电动越野系列赛。她14岁开始比赛,首先参加了欧洲拉力锦标赛,然后在2021年Extreme E赛事元年加入。她一直积极鼓励年轻女孩参加赛车运动,但她指出,缺乏锦标赛冠军级别的女性榜样是一道阻碍,这让年轻女孩无法找到模仿的对方。

蒙宁斯在接受Autosport采访时说。"我记得当我第一次开始参与不同的组织时,我是苏西·沃尔夫的Dare To Be Different活动的大使。我记得我们会去参加不同的活动,让年轻女孩来参加活动,我们经常会说,'如果你想成为F1赛车手,请举手'。而基本上,整个房间的人都会说,'好吧,如果你是一个女孩,你就不能成为F1赛车手',因为他们没有看到这种代表,所以他们真的认为这就像一个规定。"

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

And do enough people know about the rules of motorsport, and that anyone can compete, irrespective of the gender they identify with.

“I think slowly, as other championships introduced more females in the top level, it's becoming a little bit more known that it is an option,” adds Munnings. “Female sport has really risen, with women's football and women's rugby in the past few years, it would be nice for motorsport to see it in the same way. It’s not just Formula 1, it's rallycross, it's World Rally, it’s every other kind of racing that there is really, I think there's still that inequality in numbers on the start grid.”

Munnings says that young women considering a career in motorsport seeing inspirational role models is crucial, and believes the perception has “definitely shifted,” with more women around the paddock working as mechanics, drivers and engineers.

还有,是否有足够的人知道赛车运动的规则,以及任何人都可以参加比赛,无论他们认同哪种性别。

"我认为,随着其他锦标赛在顶级赛事中引入更多的女性,慢慢地,人们开始知道这是一种选择,"蒙宁斯补充说。"女性运动已经真正崛起,在过去的几年里,女子足球和女子橄榄球已经崛起,如果赛车运动也能以同样的方式出现,那就更好了。不仅仅是一级方程式赛车,还有越野赛、世界拉力赛,以及其他各种赛车,我认为在起跑线上仍然存在人数上的不平等。"

蒙宁斯说,考虑从事赛车运动的年轻女性看到鼓舞人心的榜样是至关重要的,并相信这种看法 "肯定已经改变",围场内有更多的女性担任机械师、车手和工程师。

Extreme E的传媒主管朱莉亚·沃尔-克拉克认为,对女性的限制仍然在于可及性,并指出 "可及性、愿望和使之可实现 "是最大的障碍。根据沃尔-克拉克的说法,迫切需要消除进入的障碍,以使更多的妇女进入赛车运动的漏斗中。

"战略顾问和>=超越平等倡议的董事会成员凯特-比万补充说:"当寻找女性人才的池子不到整个池子的5%时,这只会变得更具挑战性。

沃尔-克拉克同意,系列赛需要消除进入的障碍,例如降低进入的成本,同时展示赛车运动中的其他机会,如工程方面。她赞同蒙宁斯的观点,即年轻女孩需要看到更多的女性在赛车运动中担任战略职位,以相信这可以是一个平等的世界。用她的话说,"眼见为实"。

“我们没有传统意义上的车迷,但我们确实去了当地的 "赛道上的女孩 "STEM团体,这些团体是由我们领导的,也是由当地的联系人领导的,更确切地说,是邀请年轻女孩来参观围场,来见见车手。获得这种内部经验是与你同在的。"

Catie Munnings, Genesys Andretti United Extreme E, Hedda Hosas, Extreme E, and Kevin Hansen, Veloce Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"我认为这取决于每个人的责任,我认为这绝对是每个人的责任,从车队老板,到营销经理,到国际汽联,到女车手自己,以及男车手也支持他们。我认为改变这种状况是我们所有人的责任。"

还有一个问题是,媒体在对赛车运动中的女性的看法和定型观念方面所扮演的角色。

赛车运动网络的主席詹姆斯·艾伦同意,在让更多的女记者进入围场以及教育男性媒体成员方面,还有 "很长的路要走"。

他表示:“More Than Equal项目是一项重要的举措,因为它将采取基于证据的方法,并将寻求打破阻碍女性达到我们运动巅峰的障碍,并在财政和政治上进行干预以实现这一目标。在过去几年中,我们看到有更多的女记者和内容创作者进入这项运动,这是非常值得欢迎的,但在这方面还有很长的路要走,而且在教育男记者和内容创作者了解女选手所面临的挑战方面也是如此。"

但是,如果你能把责任放在啄木鸟的顺序上,谁将被认为是最有责任领导变革?你可以在More Than Equal的全球态度调查中就这个问题和赛车运动中较少的榜样所发挥的作用问题发表你的看法。

这项基于网络的调查在motorsport.com上进行,直到2月3日,全世界的受访者都可以用15种语言进行调查,并计划成为有史以来最全面的同类研究。

参与本次调查,请访问 https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/