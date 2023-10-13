性别成绩差距如何阻碍女性在赛车运动中取得进步

More Than Equal最近发布的一份报告探讨了从事赛车运动的女性和女孩的相关数据，并确定了女车手面临的两大挑战——即参与度的差距和成绩的差距。

他们的研究发现，目前女性在各类赛事中的平均比例仅为10%，其中卡丁车赛的女性参赛者比例最高，占女性参赛总人数的40%。这一事实更加凸显了表现的差异。

卡丁车比赛中有大约13%的参赛选手是女性，而在方程式和GT赛事中，这一比例下降到7%。

由13次F1分站冠军得主大卫·库特哈德（David Coulthard）和企业家卡雷尔·科马雷克（Karel Komarek）共同发起的“超越平等”（More than Equal）倡议旨在帮助寻找和培养首位女性 F1 世界冠军。

为此，该计划将以四大关键事项为中心：以证据为导向，提供研究和深刻见解，帮助打破女性在赛车运动中的障碍；在全球范围内发掘年轻女性人才；为极具潜力的年轻车手制定女性车手发展计划，并为这些人才提供合适的机会，帮助她们取得进步。

他们的第一项研究由MMotorsport Network参与进行，研究还发现，虽然目前的女车手仍在继续参加比赛，但她们进入顶尖人才排名的速度并不一致，女车手在顶尖人才排名中仅占很小的比例，目前仅为 4%。

显然，要想让更多女性更稳定地参与高级别赛事，这项运动需要更多的女性参加基层赛事，并继续向上攀升。

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

英国房车锦标赛车手杰德·爱德华兹是十多年来第一位参加该系列赛事的女性车手，目前仍是赛场上唯一的女性车手。在接受《Autosport》采访时，她同意女车手人数较少是问题的起因。

"我认为，就我个人而言，我认为这与是男是女关系不大，而更多的是一开始女车手的数量就比较少，“她说。"因此，当我们的水平达到或超过我的水平时，当有50名男车手，而只有5到10名女车手时，大多数男车手也会出局，但因为一开始男车手更多，所以就不那么明显了。“

”从早期开始，我就与男女车手一起参加比赛，其中很大一部分人现在都不参加比赛了，或者根本就没有参加赛车运动。但在我参加的锦标赛中，可能只有一两名女车手，而男车手则有20或25 名。在经济上，我认为这也是一个巨大的差别，我不认为这与男性或女性有关，只是因为我们的人数少了。“

女车手退出赛场的时间比男车手早得多，女车手的职业生涯平均为1到5年，而男车手的职业生涯则更有可能持续12年以上。

即使继续参加比赛，女车手也不太可能进入任何排行榜的前20%。女车手更有可能在70%的比赛中排名中游，但出现在后10%排名中的几率是男车手的两倍。

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic Photo by: JEP / Motorsport Images

爱德华兹在被问及为什么她会这么认为时补充道："我认为这还是要归结到数字上，因为如果你把参赛的20名难车手的比率计算在内，这20人中有多少人排名靠前？这20人中有多少人的赛季超过一到两个赛季？这可能也是一个相当低的数字。“

”这样的人多了，人们就不稀罕了。这个行业需要大量资金，不仅是女车手，很大一部分男车手都在为经济问题苦苦挣扎。所以我明白，看起来女车手正在减少，但我们的人数本来就少，所以更能凸显这一点。“

目前正在参加欧洲区域方程式锦标赛的法拉利小将玛雅·伍格Maya Weug也认为，参赛人数少是一个关键挑战。她从七岁开始参加比赛，在成为国际汽联“赛道上女孩”竞赛的首位冠军后，在2021 年加入了法拉利。

当被问及为何觉得女车手退出的概率较高时，她告诉《Autosport》："从经济上来说，这是一项困难的运动，但这其中有很多因素，可能并不取决于某一件事，也不是因为她们不想要参与这项运动或其他事情。“

Maya Weug Photo by: Ferrari

"一开始参加赛车运动的女孩就少很多，但也有很多男孩在这个年龄段就停下了，但由于男孩数量众多，你不会注意到这样的情况。“

在谈到作为一名年轻女车手所面临的挑战时，伍格说： "身体方面，这是一项要求很高的运动。我必须进行大量的训练，每个人都必须进行大量的训练，但我可能需要更多的时间才能在体能上达到那个水平，或者我必须付出更多的努力。”

"但最终，如果你喜欢，你就会付出你需要付出的一切。所以我觉得这对我来说不是什么大问题。我从七岁起就开始参加比赛，所以我已经习惯了和男孩们在一起，习惯了这种环境。在我成长的过程中，越来越多的女孩参与到比赛中来。从这么小的时候就习惯了，有时候真的不会想太多"。

当被问及她是否觉得自己曾经因为性别而受到过不同的待遇时，伍格表示："我觉得当你年轻的时候，你不会想那么多这些事情。我不喜欢的是，在我七岁、10岁、12岁的时候，我只是参加比赛，我唯一发现的是，男生不喜欢女生在他们前面完成比赛。“

”所以你必须在赛道上赢得尊重，一旦他们尊重你，我觉得一切都会好起来的。但我从来没有因为自己是女生而受到不尊重，或者觉得他们对我做了什么。你只需要跑得快，证明自己有能力做到这一点。

Weug currently drives in the Formula Regional European Championship Photo by: Ferrari

More than Equal 首席执行官阿里·唐内利（Ali Donnelly）表示，在努力提高整个运动参与度的同时，像她的组织所做的那样支持最有才华的女车手，是至关重要的。

“我们的研究表明，就目前参加赛车运动的女孩人数而言，要找到一位F1女车手是多么具有挑战性。这个问题亟待解决，我们现在看到一些积极的举措正在出台。”

“诚然，参与率低是造成成绩差距的一个驱动因素，这也阻碍了女车手的成功，但还有其他一些因素，包括女性和女孩没有获得与男车手同等的支持，尤其是经济上的支持，以及没有为那些表现出巨大潜力的人提供足够的早期支持。“

唐内利补充说，More than Equal 计划为年轻女性人才引入一个性别和年龄相适应的车手发展计划，这将有助于解决成绩差距的问题，在未来几年培养出一批比以往任何时候都更有能力达到顶级水平的车手。

”这项工作目前正在进行中，我们正在筛选一批才华横溢的年轻女孩，她们正在参加比赛并表现出很高的潜力。作为长期计划的一部分，我们很高兴能在明年开始对她们进行培训。“