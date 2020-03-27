Motorsport.tv如何引领观赏精彩赛事方式的改变

Motorsport.tv的总裁埃里克·吉尔伯特（Eric Gilbert）向我们介绍了该平台提供的选择以及其在过去两年中是如何发展的。

Eric Gilbert, Founder of Motorsport.com Photo by: Motorsport.com Motorsport.tv pack shot Photo by: Motorsport.com

埃里克，告诉我们有关Motorsport.tv的成长……

作为直接面向消费者的OTT服务，Motorsport.tv已从2018年的纯订阅模式发展到一年前转变为免费增值平台，融合了基于订阅和广告支持的内容。这使我们能够灵活地配合版权所有者、赛事方和内容创作者进行任何类型的发行交易。不仅如此，我们还可以为观众提供不同的选择和计划：他们可以到Motorsport.tv观看免费的内容，无论是直播、长视频、短视频，还是以低价订阅加入我们，都可以观看优质和独家的内容。

几个月前添加了免费内容，使我们能够在自然流量方面实现进一步的增长。这也有助于在2-3个月内使我们的订户数量翻倍。

今年，除了订阅和广告支持的内容外，我们还推出了按次计费模式。通过按次计费，我们现在可以提供以“租借”'或“购买”形式独家分发的内容，这是电影业务中的常见模式。

我们针对《Motorsport Heroes》引入了这一模式。这很自然，因为它是由Motorsport Network制作的影片。我们还将以PPV的形式提供不同的电影，而它们的共同主题是：赛车和汽车。

Motorsport.tv正在成为针对不同版权所有人的全球发行平台。从观众的角度来看，这是一个中央平台，他们可以在其中找到大量与赛车有关的内容。

#912 Absolute Racing Porsche GT3 R: Dirk Werner, Matteo Cairoli, Thomas Preining Photo by: Porsche Motorsport Start action Photo by: Porsche Motorsport

在内容方面，Motorsport.tv提供什么？哪些属于昂贵品？

我们的招牌内容始于比赛的实况直播。2019年，我们做了1000多场现场直播，无论是免费观看还是在付费观看，有几十项系列赛：FIA世界耐力锦标赛，FIM世界超级摩托车，多个FIM系列赛和赛事，日本超级GT，所有SRO GT系列赛和不同的独立赛事，等等。直播赛事也是订阅的主要推动力，我们有很多优质系列赛事，足以证明对Motorsport.tv进行年度订阅的价值。

所有这些赛事也都作为点播视频存档，可在赛事过后回看。我们热爱赛车，主持传统内容是我们的使命之一。我们有大量的档案资料。例如，Motorsport.tv是观众可以观看所有勒芒24小时历史比赛的OTT服务平台。我们拥有迄今为止这项法国经典赛事最完整的影响资料，已获得官方许可并与ACO合作。我们还拥有广泛的Duke Video存档，而我们的观众都可以观看。

Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, Mazda 787B Photo by: Motorsport Images Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

你在网络发布刚刚兴起的时候创建了Motorsport.com，现在又从零开始创建了Motorsport.tv。在这两次经历中，你发现什么相似之处或不同之处吗？

我在Motorsport.com和Motorsport.tv之间经历的一个主要区别，是这两个平台如何在各自市场不同时期崛起的。

在Motorsport.com成立之初，网络发布才刚刚开始，市场仍然是新的和开放的。我们一起成长。

而Motorsport.tv的情况就大不一样：两年前我们正式启动Motorsport.tv时，OTT和视频发行市场已经相当拥挤，极具竞争性，并受到主要参与者的刺激。坦白说，我发现这个挑战对Motorsport.tv更加刺激，对整个Motorsport Network这个集体也是如此。我们喜欢一个很好的挑战，我们的眼光远不止短期收益。

毕竟Motorsport Network是一家媒体技术公司，在这个领域，幸运总是眷顾大胆的人——永远如此！这是为投资者创造真正价值的最佳途径。

Motorsport Heroes filming Photo by: Malcolm Griffiths Mika Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren, Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images

关于这一点，你能解释一下Motorsport.tv背后的技术吗？

很简单，它是内部开发。大多数情况下，Motorsport.tv由我们自己的开发人员、UI专家、设计师和工程师团队在内部开发。

我们为Motorsport.tv投入了大量的开发工作，并从2018年开始从头开始构建它。展望未来，我们将在未来2-3年内制定完整的路线图。期望将来看到许多新功能和创新功能。

Motorsport.tv也感觉像是开放平台，对吗？

是的，我们知道Motorsport.tv是面向消费者的赛车内容OTT服务，但还有很多其他功能。的确，Motorsport.tv是一个完整的生态系统，其范围已不止于此：它为Motorsport Network属性的整个视频基础架构提供了支持，从内容管理到视频交付。

它可以通过其嵌入式播放器和不同的分发工作流来实现视频内容的超级分发。我们还在开发“无头CMS”（一种内容管理系统），它将很容易与其他系统集成；不同的在线操作，不仅可以使用我们的嵌入式播放器，而且可以在不离开自己的CMS的情况下管理其视频资产。

更好的是，我们现在可以为不同的竞赛系列赛、其他比赛甚至运动本身，提供平台白标OTT解决方案。

我们还在开发的另一个有趣的B2B模型：Motorsport.tv会员。通过此计划，我们可以为区域合作伙伴提供整套服务：平台和技术、内容和品牌。拥有区域合作伙伴有一个主要好处：他们对市场有更好的了解和知识。作为回报，他们有“交钥匙”的解决方案推向市场。这是双赢的局面。

Motorsport.tv的未来是什么？

我不想将Motorsport.tv称为“赛车的Netflix”，“赛车的YouTube”或“赛车的Twitch ”。对我来说，它必须成为自己的实体并在所有这些伟大平台的十字路口上雕刻自己的模型，但要具有自己的功能。而且更重要的是，中心要明确：赛车和汽车内容。

在业务模型方面，我们将Motorsport.tv定位为覆盖所有这些基础，无论是直播内容还是点播内容：订阅都是独家内容、免费的广告支持内容、按次计费的内容、用户生成内容。

我们的目标是创造一个引人入胜的环境，让车迷可以观看自己喜欢的赛车系列赛、车队、车手等。但也加入赛事中去。在来年，我们将开始集成创新的用户生成的内容功能，使观众能够积极参与现场直播或回放播出。

未来的道路看起来非常有希望。而且快速。