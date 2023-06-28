GMF Capital收购 Motorsport Network Media LLC
GMF媒体将拥有世界上最大的赛车和汽车数字平台的多数控股。
Gary Fegel的家族办公室和领先的私人投资公司GMF Capital（GMF）今天宣布，其已经完成了对赛车运动和汽车领域的全球数字媒体平台Motorsport Network Media LLC（MSNM）的收购，收购金额不会对外披露。
收购条款包括GMF Capital的关联公司GMF Media收购MSNM的多数控股权，并可选择在以后购买剩余的少数股权。
MSNM拥有4000多万月度用户和一个超过1500万关注者的活跃社交媒体社区，是世界上最大的独立赛车和汽车媒体平台。
总体而言，如今GMF将控制近50个旗舰级赛车和汽车数字平台，包括Motorsport.com、Autosport、Motorsport-Total和GPOne等赛车品牌，以及Motor1.com 和 InsideEVs.com等汽车行业品牌。
这项收购还包括Motorsport Network 品牌名称，以及领先的直播和点播视频平台Motorsport.tv和世界顶级赛车年度颁奖典礼Autosport Awards。
“我们很高兴收购Motorsport Network Media令人侧目的世界级媒体资产组合，随着赛车运动，特别是F1在美国和国际上的欢迎度飙升，这些资产将大幅增长，”GMF Capital创始人兼负责人Gary Fegel表示。“我们将利用这些品牌在整个赛车运动和汽车行业的市场领导地位，将业务带到车迷们的中心地带。我们的收购将使该企业积极寻求新的增长机会，这将使员工、广告商、合作伙伴和全球数千万用户受益。”
此次收购是GMF在体育、汽车和媒体领域的首次收购。自2013年成立以来，GMF Capital及其关联公司主要在私募股权、房地产和另类投资领域投资了超过55亿美元。
“今天的声明标志着Motorsport Network 和我们领先的媒体业务开启下一个令人兴奋的篇章，”Motorsport Network 总裁James Allen表示。“多年来，对我们媒体资产的收购兴趣有很多，但GMF Capital是一个真正重视我们所建立的事业并与我们的未来愿景一致的买家。媒体特许经营权持续表现出强劲的势头，我们相信它将在GMF Capital的领导下繁荣昌盛。”
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