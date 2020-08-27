Giorgio Piola 发起全新SPEEDTRAP Kickstarter众筹活动

F1首席技术艺术家Giorgio Piola启动了一项新的Kickstarter活动，向这项运动的车迷们提供了一个直接面向消费者的机会，来让这款有收藏价值的计时器更加便宜，并提供独家礼品。

Piola是出席过大奖赛次数最多的媒体从业人员。他推出了最新腕表系列SPEEDTRAP系列，该系列只会进行非常少量的制作，但首先通过众筹网站Kickstarter发售。

在本次活动中，Piola SPEEDTRAP腕表的起价为400美元，对于一款以F1历史为启发而设计的独特且富有传奇色彩的腕表来说，这是极其平民的价格。

Piola SPEEDTRAP设计采用易于更换的硅胶表带，表圈上的转速表以及五种不同的颜色，每种颜色均在表壳背面刻有的Piola技术插图。 这款腕表由高精度的瑞士机芯提供动力，并在瑞士组装，并且在其表冠上自豪地带有“ Swiss Made”标志。

改良的Ronda 5040.D计时码表可精确测量0.1秒、秒和分钟，并且结合了日期和秒盘。 晶体采用防反射涂层的抗损伤蓝宝石，表壳则由316L外科级不锈钢制成。

SPEEDTRAP系列将提供黑色、蓝色、绿色、红色和黄色，而表壳的宽度为45毫米、厚度为14.6毫米。 每只手表还将配备2条额外的表带，可以随时轻松更换以始终保持震撼的新鲜感。

您的承诺将使这个激动人心的项目得以实现，支持者不仅可以在未来的零售价格中获得特别折扣，而且还将获得以F1为灵感的独家赠礼，从而可以完美配合腕表。

Piola表示：“赛车世界和钟表世界之间有很多相似之处。 两者都基于机械工程、性能和美观性。

“我从事F1的职业生涯以及对钟表的热爱使我将赛车的热情转化为钟表。 我想给我的追随者和所有热爱赛车运动的人一个机会，让他们拥有一款代表了F1的精准、刺激和美丽的手表，而那也是他们爱上F1的原因。”