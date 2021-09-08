F1和Motorsport Network联合发起全球最大规模F1车迷调查

2021年9月8日-伦敦，今天 Formula 1（一级方程式）、Motorsport Network联合发起了2021全球F1车迷调查。本次调查与尼尔森合作，旨在了解世界各地的F1车迷当前对于这项运动的看法。此次调查将在Motorsport Network的旗舰网站Motorsport.com上用15种语言进行，预计将成为F1运动规模最大的车迷调查。

F1营销和传播总监Ellie Norman说道：“了解我们的车迷对F1的需求和价值，是我们做出战略决策的最佳方式，能有效指导我们下一步在哪里开展这项运动，以保持对观众的吸引力和娱乐性。通过借助Motorsport Network的力量，我们将能够接触到全球各地的车迷，为我们提供宝贵的意见，了解观众对于我们运动的诉求，以及未来可以改进的领域。”

除了将评选最深受车迷的车手和赛道外，本次调查还将收集车迷对于各种话题的看法，包括观赛习惯、电子竞技以及F1在未来几年100%使用可持续燃油的计划等话题。调查还将显示车迷对F1态度的发展趋势，并凸显这项运动年轻化和多样化观众的增长。

这将是Motorsport Network发起的第三次全球F1车迷调查，前两次分别是在2015年和2017年，每次接受调查的受访者均超过了20万。其中，2017年的调查被认为是所有赛车运动中开展的最大规模的调查。同时，今年的调查结果还将与前两次调查所收集的数据进行比对。

Motorsport Network总裁James Allen补充道：“2015年，在与国际汽联完成了一项F1调查，以及2017年和WEC开展相关调查后，我们了解到了车迷之声调查对主要赛事的权利所有者和组织者的重要性。从这次调查中收集的信息将让我们更深入地了解了车迷和他们的观点，了解自Liberty Media接管F1以来发生了哪些变化，从而更好地评估所实施变化的成功程度。”

本次全球F1车迷调查将面向16岁以上人群开放，时间为期两周，从9月8日开始一直持续到9月22日。最终调查结果将在10月底的美国大奖赛前公布。

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Carla Conde, Motorsport Network – carla.conde@motorsport.com

Starting grid 1 / 3 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and the rest of the field 2 / 3 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 3 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

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