国际汽联WEC与Motorsport Network联合启动全球WEC车迷问卷调查

在勒芒24小时耐力赛100周年之际，耐力赛车迷将有机会表达他们对这项运动的意见。

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今天，西部汽车俱乐部（ACO）、勒芒耐力赛管理公司、国际汽联世界耐力锦标赛（FIA WEC）的推广者和Motorsport Network启动了2023全球国际汽联WEC车迷问卷调查，旨在收集世界各地赛车迷对这项运动的看法。本次问卷调查将在Motorsport Network旗舰网站Motorsport.com上以11种语言进行，并由赛车数据专家Iris Sport负责数据分析。

FIA WEC首席执行官Frédéric Lequien在勒芒宣布全球车迷问卷调查启动时表示：”是世界各地的车迷成就了我们这项运动。在这个历史性的周末，当我们庆祝勒芒24小时耐力赛100周年并迎接新”超级跑车时代“到来时，我们想了解车迷的想法以及他们对WEC的评价。 这是我们对于如何发展我们的运动，从而保持对观众的吸引力和娱乐性，做出战略决策的最佳方式。通过利用Motorsport Network的影响力，我们能够接触到世界各地的车迷，为我们提供宝贵的见解，了解我们的观众希望从我们的运动中得到什么，以及我们在未来可以改进的领域。“

Fans at Le Mans. Photo by: JEP / Motorsport Images

这是继2017年的首次问卷调查后，国际汽联WEC开展的第二次全球车迷问卷调查。Motorsport Network在这一领域处于领先地位，此前在2021年10月与F1™、在2022年2月与NTT INDYCAR系列赛、2022年9月与MotoGP™分别合作完成了车迷问卷调查。来自197个国家的超过33万名车迷在这三项调查中给予了他们的反馈。

除了确定车迷最喜爱的车手、车队和赛道外，WEC的问卷调查旨在收集车迷对多个主题的意见，包括观看习惯、现场观赛和媒体关注方式；对未来改进这项运动的意见，以及对赛道外关键问题的见解。还有针对车迷参与度、游戏和电竞发展的问题。

”我们期待听到世界各地耐力赛车迷的意见。在最近完成了对F1、MotoGP™和INDYCAR的大规模问卷调查后，我们理解全球车迷问卷调查对各大赛事权利拥有者和组织者的重要性，他们能以这些结果为导向，引领他们的运动走向未来，“Motorsport Network总裁及全球车迷问卷调查项目领导者詹姆斯·艾伦表示。“国际汽联WEC及其标志性的勒芒24小时耐力赛是世界上最持久的竞技挑战之一。我们有2017年上一次问卷调查的数据，但从那时起发生了如此多的变化，因为有了惊人的超级跑车，我们现在正处于激动人心的耐力赛时代的开始。我们急切地想看到结果。”

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez. Photo by: Paul Foster

2023全球国际汽联WEC车迷问卷调查面向16岁以上任何人开放，将从6月8日开始并持续四周，并在本赛季晚些时候公布关键的结论。

参与问卷调查，请点击此处： https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/