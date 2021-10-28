FIA主席候选人本·苏拉耶计划将赛车参与人数翻一倍

现年59岁的本·苏拉耶是赛车界最著名的中东人之一。在过去当赛车手的职业生涯中，他曾在多个地区拿过拉力赛冠军，现在，他是阿拉伯联合酋长国赛车联合会主席，并从2008年起作为FIA运动副主席成为世界汽车运动理事会成员。那么，为什么他决定去参加FIA主席竞选？

Mohammed Ben Sulayem. Photo by: Ralph Hardwick

“赛车给了我很多，我人生中的大部分成就都是赛车给予的，”本·苏拉耶说，“我当了20年车手，获得过14次中东拉力锦标赛冠军，然后在家乡成为一名负责赛车项目的赛事组织者。我相信现在是时候去回报这项运动和联合会了。我对要去做出改变和改进充满热情，我会遵循一些前人的步伐但也要发展向前。”

本·苏拉耶对竞选FIA主席的想法已经考虑了一段时间，托德在三个任期结束后退休则为他提供了一个时机。最近，他发表了自己的竞选宣言，承诺将在全球范围内提高这项运动的参与度，并让财务变得更透明。

Mohammed Bin Sulayem with Jean Todt, FIA President. Photo by: Sutton Images

本·苏拉耶对管理FIA的想法，和托德以及托德的副主席格雷厄姆·斯托克，后者是本·苏拉耶在竞选中的对手，在一个关键领域存在不同：本·苏拉耶将聘请一名CEO来管理联合会。在托德及其前任马科斯·莫斯利时代，FIA由主席进行管理，FIA旗下两大支柱：运动和汽车（道路运输）则分别由两名总干事管理。这一新想法将创造出一个非常重要的全新角色，并让FIA的管理更加企业化。

“每天的日常管理工作，不是要主席来做的，”他说，“我不想要事无巨细地通通都管，我想要成为一名主席，做领导工作，把日常事物交给一名CEO，他可以把运动和汽车结合起来。”如果成功当选，他和他任命的CEO将把工作重点放在提高运动参与度上，承诺在四年里把全球赛车参与人数翻一倍。

本·苏拉耶提出，如果芬兰这个人口只有550万的国家里有11000人拥有赛车执照，那么中国和印度就有巨大的发展空间，这两个国家分别只有约4000名赛车执照拥有者。那么，为此他将要怎么做呢？他以Cross Car越野赛为例，这是一个FIA提出的低成本入门级拉力赛概念，基本上这是一项以使用摩托车引擎驱动的巴吉赛车进行的越野赛，就像跑卡丁车是通往跑F1的途径一样。

“你需要在入门阶段有大家负担得起的赛车，”他说，“我们发起了一项叫‘Cross Car’的运动，效果很好，我相信它就是未来。但是成本应该是在8000欧元左右，不会更高，然后就跳到了25000欧元。如果你看看印度和中国，他们有引擎，我们为什么要强迫他们？我们设定计划蓝图，确保做好监管，并贯彻执行安全规则，然后让他们进行自己的本地锦标赛和区域锦标赛呢？如果我们把目标定为四年参与人数翻一翻，这是能够实现的。”

“F1和世界汽车拉力锦标赛（WRC）情况良好，状态健康。不过世界需要的不仅于此。我的意思是，我们讨论的是当地或者地区性级别的赛事，你需要当地人参与，需要举办当地赛事和地区性赛事。只有让赛事变得让大家负担得起，这些才有可能发生。”

除了寻求将赛车参与人数翻倍，本·苏拉耶还希望能够提高地区性赛车中心的影响力，以及让联合会在财务方面变得更透明。

“FIA在财务方面不够健康，我们想要对财务和凭证方面进行研究，让FIA以一种积极的方式重回正轨，”他说，“透明度和义务责任是非常重要的，如果你想被这个世界认真对待的话。所以举例来说，像FIA的账目，当我们想要看一看时，是非常难实现或者接触到的。所以我认为我们应该向世界一流联合会如国际奥委会学习，我们也是他们的成员之一，你可以看到他们所有的账目都在自己的网站上列着。”

本·苏拉耶的竞选伙伴、竞选运动副主席的是前拉力赛世界冠军领航员罗伯特·里德，另一位吸引眼球的竞选人是伯尼·埃克莱斯顿的太太法比亚娜，她竞选的是南美地区运动副主席。

Bernie Ecclestone talks with Mohammed Bin Sulayem. Photo by: Sutton Images

选举将于12月17日在巴黎举行，它将成为这项运动的一个重要时刻，因为赛车界如今面临着从对环境的担忧，到对更多多样性的需求等重重挑战，而接下去的四年对指明未来发展方向至关重要。