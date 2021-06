F1 in Schools世界总决赛将在全新Motorsport.tv频道直播

伦敦,2021年6月4日:F1 in Schools世界总决赛将在Motorsport Network网络平台旗下专业OTT平台Motorsport.tv通过专属新频道进行现场直播,从而便于全球观众收看。

F1 in Schools启发孩子借由激动人心的F1运动,去体验科学、技术、工程以及数学科目,鼓励他们在这些领域追寻自己的职业生涯。

这项极具挑战性的赛事是让学生们凭借CAD/CAM这样的设计工具,用F1官方模块去设计、制造、测试模型车并进行比赛。这些赛车的动力由压缩气筒提供,由一根尼龙丝连接在赛道上。各个队伍要在一个20米长的赛道上进行比赛,用时只需1秒多。而项目内容还包括项目管理、商务赞助、市场运作和口头陈述。

新频道将在6月4日至8日世界总决赛开赛前启用,承接来自赛事、展示和年轻一代顶尖人才的流量。除此之外,频道也会播放关于STEM教育的专题教育视频和来自世界各地的最新国家赛事荟萃。

本项大赛自1999年开始举办以来,已有数以千计的学校参与其中,目前已有52个国家举办过此项赛事。Motorsport Network主席詹姆斯·艾伦作为F1 in School项目的名字赞助人 已超过20年,支持STEM教育在学校中占据重要地位。

作为合作的一部分, Motorsport.tv将为世界总决赛上的数字媒体大奖提供赞助,这一奖项将颁给社交媒体和数字交流领域的杰出项目。

为把F1 in Schools带给全球观众,这一内容也将在Motorsport Network旗下其他电子渠道发布,这些渠道每月用户数高达5600万。F1 in Schools加入了 Motorsport.tv日益壮大的合作频道行列,和FIA世界汽车拉力锦标赛、纳斯卡车赛、英国房车锦标赛、保时捷、兰博基尼、梅赛德斯、奥迪、捷豹、世界车王争霸赛、RCCO World eX世界电竞大赛、国际汽联青少年女车手大赛(FIA Girls on Track)、Speedworks NZ赛车、W系列赛事、蒙扎国家赛车场一起,进一步提高了在赛车迷和赛车界大股东面前的知名度。

F1 in Schools创始人及主席Andrew Denford说:“非常激动能与Motorsport.tv开启这项新合作,把我们的STEM挑战赛在他们的平台上进行播出。对我们来说这是一个绝妙的机会,让我们可以收获世界各地更多的赛车迷,向他们展示我们在教育上发起的倡议,去启发学生并让他们对运动和高性能工程产生热爱。这项比赛的观赏性也很不错!”

Motorsport.tv CEO Simon Danker说:“F1 in Schools是一个非常重要的项目,能在我们行业帮助潜在的人才发现自己的职业道路。能够在 Motorsport.tv上推广这项赛事,鼓励更多学生参与到STEM教育中,我为我们在正做的事情感到非常自豪。期待未来能和F1 in Schools展开更多合作,激发年轻一代去保持这个行业奋勇前进。”

