F1和Motorsport Network揭晓尼尔森体育史上最大单项运动车迷调查结果

2021年10月21日，得克萨斯州奥斯汀，F1与Motorsport Network于今日联合揭晓2021 F1全球车迷调查结果。F1全球车迷调查于2021年9月早些时候发起，由Motorsport Network和F1、以及全球信息、数据、调查专家尼尔森体育联合委托完成。该调查在Motorsport.com平台上以15种语言进行，共收到来自187个国家的167000名车迷的反馈，是尼尔森体育史上进行分析的最大单项运动调查。

2021 F1全球车迷调查结果显示，F1在全球车迷眼中被认为是赛车界的巅峰，从2017年上一次调查以来，F1的车迷参与度变得更高更积极，车迷群体更热情、更多样化、并在不断发展。总的来看，调查结果记录了迄今为止最年轻、最丰富多样的样本规模，车迷平均年龄为32岁（比2017年下降了4岁），女性参与率几乎翻了一倍到18.3%（2017年为10%），学生年龄段参与数量从2017年的18%增长到26%。

“我们非常感谢车迷能够抽出时间在这个庞大的调查中分享自己的观点。他们的观点对我们非常有价值，我们对调查中看到的结果表示极其满意。我还要感谢Motorsport Network和尼尔森体育，他们出色地完成了工作”，F1主席及CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示，“我们很荣幸能作为一项真正国际化的运动，在全世界不同的大洲和国家比赛，拥有全球化的车迷基础。通过我们的赛事、电视转播、社交媒体和媒体内容，我们触及到了世界的每一个角落。拥有这样一个平台是一种恩赐，也是一项责任。我们必须保护我们所拥有的东西，培养它继续成长，获得更多的车迷，确保这一祝福能够保持下去并越来越壮大。调查结果显示我们是在做正确的事情，我们也将继续专注在赛场内外创造更多的精彩时刻和娱乐元素，这就是我们的车迷想要的。我们对未来激动万分，我们知道车迷也是如此。”

Motorsport Network F1全球车迷调查发现，车迷们对于这项运动采取的发展方向充满热情。基于调查对象反馈，F1强化了自己的全球赛车领导地位，高达90%的受访者认为F1是“赛车界的巅峰”。2017年，25%的车迷认为这项运动比5年前更健康了，这一数字现在提高到了55%，在35岁以下人群中这一数据甚至更高，达到了59%。

“在当下作为一名F1车迷是多么令人激动！”Motorsport Network主席詹姆士·艾伦说，“这项调查一直是一项巨大的工程，Motorsport Network、斯蒂法诺、艾利·诺曼、F1团队和我们在尼尔森的同仁通力合作才使它成为可能。当然还有来自187个国家完成了调查的车迷们，他们的调查结果显示F1正处于极佳的健康状态，毫无疑问是我在30年职业生涯中所了解的情况里最棒的。在过去，F1一直努力争取吸引更年轻的车迷，尤其是女性车迷群，这次的调查充分说明新管理层在数字化初探，以及像Netflix的‘Drive to Survive’这样的项目所引起的漏斗效应，正在吸引年轻一代热情的F1车迷。感谢网络和社交媒体，如今任何人在任何地方都能成为一名车迷。不久前我们就在Motorsport Network上发现了这一点，这就是为什么我们在全球创建了我们的赛车社区，他们已经表达了自己的观点。”

在车迷调查中，F1排名第一的品牌属性是“激动人心”，其他排名前列的品牌属性包括“高科技”“昂贵”“竞争性”和“娱乐性”。这是“竞争性”和“娱乐性”第一次出现在前五名中，超过2/3接受调查的车迷认为F1在“开拓性科技”方面超乎了自己想象。

“尼尔森体育很高兴能够再次与Motorsport Network以及F1在全世界庞大的车迷群合作，为大家提供一个平台表达自己的意见。这是我们进行过的最大的单项运动调查，数据清楚地显示F1和赛车运动的长足增长与总体健康状态。”尼尔森体育全球赛车事业部高级副总裁奈杰尔·吉奇说。

调查结果于今天在奥斯汀F1美国大奖赛上揭晓，同时揭晓的还有这项运动的观众数量和相关统计数据，车迷对运动的倾向和态度，对赛事、车队、车手的喜好，以及远程和现场观众的消费情况。

2021 F1全球车迷调查主要发现包括：

最佳车队、最佳车手、最佳比赛

91% F1车迷选出了一支最喜爱车队，94%车迷选出了一位最喜爱车手。

迈凯伦迎来复兴，现在是车迷心中最受欢迎的车队，排在它之后的是红牛、法拉利和梅赛德斯。

马克斯·维斯塔潘是排名第一的车手，尤其是在25到34岁这个车迷年龄段。兰多·诺里斯排名第二，并在女性车迷心中排名第一。刘易斯·汉密尔顿排名第三，他在35岁以上的英国车迷心中排名第一。丹尼尔·里卡多排名第四，在澳大利亚车迷心中排名第一，在女性车迷心中排名第二。

车迷最喜欢的比赛场次是蒙扎、斯帕、银石和摩纳哥。

媒体、电视和游戏

收费电视渗透率高，现在一半的车迷是在收费电视上观看比赛。

68%车迷表示未来想在电视上收看比赛直播，8%表示想在网上看。

超过一半的车迷（51%）在玩专门的赛车电子游戏， 16到34岁的车迷中有64%是活跃的赛车游戏玩家。

16到24岁的人群中，80%在过去的一年中玩过F1电子游戏，34%看过F1电竞直播。

更多发现

新的、更年轻的观众越来越多：美国（50%）、印度（55%）、中国（58%）、墨西哥（45%），同时还显示出他们关注这项运动还不满5年。

55%车迷认为F1应该成为发展100%可持续燃油方面的世界领袖，67%车迷知道F1计划在2025年前引入100%可持续燃油。

58%车迷表示这项运动将体育性和娱乐性平衡得很好，这一数字在2017年的调查结果中为39%。这一点在F1新车迷里体现得尤为明显，他们中的81%是在过去的12个月里开始看F1的。

推特是比赛周末期间使用人数最多的社交媒体平台，Instagram则是发展最快的。

查看完整调查，请点击此处下载PDF。