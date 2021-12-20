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阿加格回顾托德如何塑造赛车运动的未来

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12年以后……

阿加格回顾托德如何塑造赛车运动的未来

那是2011年的一个寒冷冬夜，下着雨。在意大利Stresa的一家小餐馆内，我坐在靠近壁橱的一张小桌旁，与让·托德和安东尼奥·塔贾尼（Antonio Tajani）分享着一份意大利面。当时托德已经担任了国际汽联主席两年多，塔贾尼是当时的欧盟委员会副主席，负责工业组合，其中包括整个欧洲汽车工业。

谈话进行得非常顺畅。这是朋友之间的晚餐，当我们讨论汽车行业的未来走向时，托德脱口而出"国际汽联应该创建一项全电动赛车锦标赛"。ABB电动方程式锦标赛诞生了，正是托德的想法。

往前倒退两年，即2009年，当他被选为国际汽车联合会主席时，赛车运动的状况充其量只是不确定。F1已经非常接近分裂，一些车队威胁要在国际汽联之外创办一项替代性的比赛，而即将卸任的主席马克斯·莫斯利——一个拥有许多成就的人，在困难的情况下被迫离开。

Jean Todt, FIA President.

Jean Todt, FIA President.

Photo by: FIA

在托德冷静而坚定了领导12年后，我们所有热爱并以赛车运动为生的人可以达成一个共识：有他这样的人掌舵国际汽联是多么幸运。

就在几周前，F1历史上最精彩的赛季之一划上了一个史诗般的句号。新的预算帽已经出台，同时新的《协和协议》为赛车运动的巅峰带来了一条通往未来的清晰道路。

ABB国际汽联电动方程式锦标赛于2014年开始比赛，已经完成了七个赛季的电动竞赛，成为一项强大而充满活力的赛事，而且在世界各地的城市中心比赛。其他赛事，诸如世界拉力锦标赛，迎来强大新推广方的世界拉力锦标赛，或卡丁车，也在不断发展壮大，适应新的全球格局。

Jean Todt, President, FIA.

Jean Todt, President, FIA.

Photo by: Erik Junius

我很幸运地见证了其中的许多成就，有些是在远处，有些则是在第一线，就像电动方程式那样，我很幸运地与托德携手合作，创建了我们的新锦标赛。有许多时刻，托德作为主席的角色是我们成功的关键，这将需要一整本书来描述，但举一个例子，2013年当我们在法兰克福车展上推出第一款赛车时，托德唯一能够出席的办法是凌晨4点起床，开车6个小时来参加活动。结果他到了现场。

他对车手安全的执着，是我所见过真正领导力的最好例子之一。许多人反对引入“光环”，在某些时候，甚至我问自己这是否是一个好主意。但托德的决心从未动摇过。今天，一些人的生命都归功于那个决定。

道路安全是另一项他用心去做的事，他不遗余力地在世界范围内推广更安全的道路和驾车，并利用他作为国际汽联主席和联合国道路安全特使的影响力，在道路上拯救生命。

Alejandro Agag, CEO, Extreme E.

Alejandro Agag, CEO, Extreme E.

Photo by: Motorsport Images

至于我，我能说什么呢？托德信任我，让我实现了很大的突破，让我有机会成为电动方程式的推广人。这些年来，他一直在支持我。在他了不起的搭档杨紫琼和他的儿子、我亲爱的朋友尼科的陪伴下，他和他的家人是我个人的支柱。他是努力工作、诚实和决心的榜样。我发自内心永远地感谢他，感谢他为我们共同的爱好——赛车运动所做的一切和将继续做下去的事。

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