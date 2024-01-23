阿加格签订重要新协议，沙特大力发展电动赛车运动

沙特公共投资基金将该项目命名为“Electric 360“，反映了它涵盖了所有三项电动系列赛事。

这项协议的价值并未公布，但有消息称为期多年、价值数百万美元。除了突出的沙特公共投资基金的品牌外，还将在三大锦标赛主办的所有赛事中开展活动。

这些活动将主要集中在教育方面，不仅面向沙特本国人，也向每个系列赛到访国家的公众敞开。届时还将开展围绕可持续发展的移动出行、全球STEM计划和社区学徒项目的思想引领活动。

阿加格在接受Autosport.com和Motorsport.com独家采访时表示，虽然FE自2018年起就开始在沙特阿拉伯举办比赛，但筹划Electric 360赞助协议的想法仅仅用了六个月。

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“这对我们来说意义重大，“阿加格说。”它带来了我们很大的稳定和支持，尤其对两个较小的项目，你知道，因为FE已经非常稳定了。但对于Extreme E和E1来说，有这样一个大型合作伙伴的支持，会使它们更有望成功，对未来更有保障。我们不仅举办了一届，现在还举办了三届。我希望这种‘360’合作伙伴关系不会是我们最后一次合作。对于合作伙伴来说，这是一个支持整个电动赛车运动的好主意。“

过去五年沙特阿拉伯在体育领域取得了重大进展，而这也是其“2030愿景”项目的一部分，旨在摆脱对石油的依赖，实现多元化发展。沙特是仅次于美国的第二大石油生产国，石油占其国内生产总值40%。

他们已经将大多数大型国际赛车系列赛事带到了沙特，还举办了世界冠军级别的拳击赛，并促成精英足球运动员转会沙特的球队。他们还投资了沙特以外的体育项目，特别是LIV项目中的高尔夫球和英超联赛中的纽卡斯尔联队。阿加格认为，沙特以外的批评者并不完全理解他们积极进军体育运动的动机——他们认为其动机是改善沙特的国际形象。

”我认为，他们在体育领域的雄心壮志可以用两个词来定义，“阿加格说。“非常雄心勃勃，但也非常理性。因此，按照理性的发展计划，他们希望参与不同的体育运动。他们希望体育也能给沙特带来一些东西。几个月前，王储在接受福克斯电视台采访时说，体育已经为沙特的GDP增加了1%，他们认为体育还将为沙特的GDP再增加 1.5%。”

“我认为，当人们说他们进行这些体育投资是为了改善形象或其他什么的时候，他们就错了。他们想为本国人民带来最好的表演。他们想把格斗比赛带到沙特，把赛车比赛带到沙特，把足球比赛带到沙特，为本国人民带来最好的娱乐和体育运动，让他们可以在自己家里观看。我认为这是一个绝妙的方式，为一个正在尝试巨大变革的国家带来进步。”

沙特目前的国内生产总值为1万亿美元，如果体育能占到这一数字的 2.5%，则相当于250亿美元，那将大致等于体育在法国和整个欧盟所占的国内生产总值的比例。推动体育投资的另一个关键因素是，沙特拥有3600万人口，其中63%的人年龄在30岁以下。“

PIF企业品牌负责人穆罕默德·赛亚德（Mohamed Al Sayyad）表示：“在PIF，我们相信伙伴关系的力量，投资创新合作是我们以‘投资于更好的’为重心的一部分。这些合作关系将提高人们的生活质量，为我们服务的社区提供机会，并帮助我们继续推动变革。“

”与这些冠军系列赛一起，Electric 360将重新定义电动运动，并为其成长提供动力，在PIF推动将成为未来电动出行基石的全新绿色技术创新的同时，带来与我们更广泛的业务战略相一致的切实影响。"