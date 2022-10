第32届棕榈滩卡瓦利诺经典展向法拉利勒芒传奇致敬

载入语音播放

每年一月,佛罗里达州棕榈滩的温暖阳光是世界最大型法拉利专用汽车活动的“后花园”。棕榈滩卡瓦利诺经典展(Cavallino Classic Concorso d'Eleganza)是充满法拉利色彩的庆祝。明年的第32届活动,将特别聚焦法拉利和世界上最经典的耐力赛——勒芒24小时。

今年的卡瓦利诺经典展将于1月26至29日在棕榈滩的布雷克斯(Breakers)举行,包括150辆法拉利,横跨几十年的跃马车型。这次特别活动将庆祝几个法拉利周年纪念日,包括250 MM、340 MM、625 TF和735 Sport的70周年,所有这些车型都在1953年上市。1963年的法拉利330 MM、330 LMB和250 P庆祝其60周年。

Photo by: Canossa Events

但是,今年活动的主题是法拉利与勒芒的悠久历史。2023年将是这项传奇赛事的100周年;法拉利于1949年首次参赛,并在此后的几年里赢得了数十个级别冠军和9个全场总冠军。多年来参加过勒芒的24辆特殊的法拉利赛车,将在1月28日的主要级别活动中为布雷克斯的草坪增辉添彩。

"几十年来,法拉利一直是勒芒的领军人物,我们觉得有必要用创造了世界上最著名比赛历史的法拉利的伟大阵容,来庆祝这一令人难以置信的里程碑。”卡瓦利诺和卡诺萨公司董事长兼首席执行官路易吉·奥兰迪尼(Luigi Orlandini)表示。“2022年,我们用代表该品牌历史上每一年的特别车型阵容来庆祝法拉利75周年;现在,我们想向赛车运动的另一个标志——勒芒24小时耐力赛致敬。

32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 1 / 4 Photo by: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 2 / 4 Photo by: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 3 / 4 Photo by: Canossa Events 32nd Palm Beach Cavallino Classic Honors Ferrari's Legacy At Le Mans 4 / 4 Photo by: Canossa Events

As one of the largest winter automotive events in the world, the Cavallino Classic is always an exciting experience filled with beautiful cars, exquisite food, incredible scenery, and more. Ticket sales for the 2023 Cavallino Classic open on November 1; owners of eligible cars can email classic@cavallino.com right now to present their cars to the selection committee. You can also join other enthusiasts and attendees in discussions on this year's Classic at FerrariChat.

作为世界上最大的冬季汽车活动之一,卡瓦利诺经典展总是充满了漂亮的汽车、精致的食物、令人难以置信的风景等令人兴奋的体验。2023年卡瓦利诺经典展的门票销售于11月1日开始;符合条件的车主现在就可以发邮件到classic@cavallino.com,向评选委员会介绍他们的车辆。你也可以在FerrariCha上与其他爱好者和与会者一起讨论今年的经典展。