赛道测试：兰博基尼Super Trofeo

我是有多么幸运才能在自己的职业生涯里驾驶了超过一百辆赛车，而且幸运的是其中两辆是兰博基尼旗下车型。

这是我自2011年之后第一次坐进Super Trofeo的驾驶舱，而且是为了体验全新的兰博基尼Huracan Evo，真让我激动不已。

自从我上一次感受兰博基尼的驾驶体验（以及令人赞不绝口的Super Trofeo招待），这项赛事又开展了八个赛季。我得出的结论就是，这是一款全新的尖端车型，而且快得惊人。

近年来，兰博基尼在GT赛事中的崛起让人无法忽视，即使法拉利、保时捷和梅赛德斯已经在这个领域斗得如火如荼。令我好奇的是，兰博基尼如何做到在如此激烈的环境里依然能够独树一帜。

我上一次感受Super Trofeo超级挑战赛时，这项赛事还处于雏形阶段。当时国际汽联GT1世界锦标赛在银石赛道举行，我与职业运动车赛车手马里奥·弗朗切蒂共享一辆Gallardo LP560-4赛车来参加垫赛，而赛道用的是大奖赛布局。

从比赛层面来说，当时的赛车还没有开发成熟。虽然它在直道上的速度堪称现象级，但是就赛道表现来说，许多技术还没有完善，而且经过实战验证，Gallardo车型在可靠性方面有所欠缺。在那个周末的最后一场比赛里，我们的赛车出现了电子系统故障；Peter Kox的赛车在驶出Copse路段时竟然起火了！

显然自那以后，兰博基尼付出了巨大的努力，在竞赛技术的尖端性方面提升了不少档次，大幅改善了驾驶体验，打造出任何人都想拥有且比赛的车辆。

如今的Super Trofeo超级挑战赛依然保持着其入门级赛事的属性，适合那些希望以兰博基尼车型参加职业赛事的发烧友，无论他们是年轻的后起之秀，还是殷实的业余车手。至于我，很想了解现在兰博基尼带来什么样的体验。

Huracan绝对不会令人失望。

观看视频，欣赏完整测试。

本文由兰博基尼（Automobili Lamborghini S.p.A.）倾力为您呈现