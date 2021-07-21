Will Buxton加盟Motorsport.tv

伦敦，2021年7月21日—电视节目主持人及赛车界意见领袖Will Buxton，以其在过去20年中在F1围场里的工作而闻名世界，他也是奈飞节目《Drive to Survive》的主要人物，今天，他在OTT平台Motorsport.tv上独家发布了自己的周播节目《Will Buxton本周时间》。

随着Buxton在YouTube上的个人频道和每周新闻栏目大获成功，在开播的头六个月就收获了约25万小时的收看量和超过200万的观看次数，《Will Buxton本周时间》关注来自全球赛车界的新闻。观众是这个节目的重心，Buxton会实时解答粉丝提出的问题，在 Motorsport.tv Live演播室和嘉宾展开辩论，或与新闻关键人物进行深度访谈。为让粉丝获得更加沉浸式的体验，节目组鼓励粉丝发送自己的片段过来，而这些片段会被用到节目里面。

粉丝可以通过网站和专门的App收看 Motorsport.tv 上这档20集的节目，这款App在苹果、安卓、Fire TV、Roku、Chromecast设备上都能找到。Motorsport.com和Autosport.com上也会发布节目片段。

Buxton是被Motorsport Network总裁、前F1播客James Allen招募至麾下，加入到 Motorsport.tv日益壮大的人才名单里，这份名单上还包括新晋加入的前F1车手胡安·巴布罗·蒙托亚，蒙托亚在 Motorsport.tv Live新闻频道里给出的精炼评价，已经成为粉丝的心头挚爱。

Buxton已经在赛车界工作了20年，他在纸媒和广播视频领域均有涉猎，已成为世界赛车界最知名的面孔和声音之一。2001年，他以记者身份开始了自己的职业生涯，然后成为GP2（现在的F2）的官方声音，从而转到了广播领域。他那激情洋溢、极富知识性的节目让他被美国的电视台录用，成为F1现场直播出镜记者，先是在Speed频道，然后又在NBC体育频道工作多年。近年来，Buxton成为在F1数字节目上露面的常客，同时也是奈飞的必看纪录片系列《Drive to Survive》的核心人物之一。

Buxton已经拥有了一个坚实的粉丝基础，《Will Buxton本周时间》的目标群体对准那些已经收看了他YouTube频道的观众，并将带领节目通过拥有全球6100万观众的 Motorsport Network收获更多粉丝。Motorsport.tv的执行制片是Jason Swales，他也是Will在NBC体育频道的节目和F1秀的制片人。

《Will Buxton本周时间》第一集于今天在Motorsport.tv播出。

Will Buxton说：“在我的成长过程中，Autosport就是我的《圣经》。是它让我想成为一名记者，这些年来，看到自己的作品和文字出现在Autosport上，令我感到无比自豪。James Allen和我一起走过了很多年，所以当他打来电话，问我有没有兴趣和他及 Motorsport.tv 一起做点什么，成为Motorsport Network大家族的一份子，我毫不犹豫就答应了。能把我冬天疫情封锁期间在个人YouTube频道上做的小东西，和James以及Motorsport Network出色的团队一起开发成一个完整时长的电视节目，是一件锦上添花的事情。我等不及要把《本周时间》搬到Motorsport.tv上了。”

Motorsport.tv CEO Simon Dander说：“Will对赛车运动的激情和丰富的经验，以及个人YouTube节目的成功，让他成为Motorsport.tv首个大型委托制作项目最完美的合作人选。《Will Buxton本周时间》能让粉丝看到关于最新赛车故事的内行观点，以及对赛车界领军人物的独家采访。令我们尤其激动的是，粉丝会在我们的全新节目里起到一个必不可缺的作用。”

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Alice Holloway, Patterrn – alice@patterrn.com

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