扎纳尔迪转入康复中心

前F1车手、二届CART冠军得主扎纳尔迪在上个月于意大利锡耶纳附近参加残疾人自行车赛时发生一起严重车祸，导致面部和头部受到重创。

53岁的意大利人被直升机紧急送至锡耶纳的医院，此后经过了多次神经外科和面部整形手术，并且一直处于人工催眠状态直到上周。

本周二，锡耶纳医院方面确认扎纳尔迪已经被转移至专门的康复中心，继续接受治疗。

医院总经理Valtere Gioviannini表示：“我们的专业人员将继续为这位非凡的人物及其家人提供服务，来进行下一阶段的临床、诊断和治疗开发。

“我衷心感谢负责照料扎纳尔迪的不同科室团队，他们展示了卓越的专业精神，受到了国内外的认可。

“该运动员在我们医院住了一个多月：他接受了三次精细的外科手术，他的临床状况和重要参数呈稳定趋势，从而可以减少和中止镇静作用，并因此能够被转移到一家进行他所需要的神经康复的中心。

“最后，我向阿莱克斯的家人表示诚挚的安慰，他们表现出非凡的力量：对于从今天开始的一段新旅程来说，这份珍贵的礼物将是重要的伴侣。”

2001年，扎纳尔迪在劳西茨林参加CART比赛时发生重大车祸，致使他双腿被截肢。但是，此后他顽强地重返赛场，并且还加入了残疾人自行车赛和铁人三项赛。在2012和2016年残疾人奥运会中，扎纳尔迪收获了四枚金牌。