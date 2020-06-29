扎纳尔迪接受第二次神经外科手术

前F1车手扎纳尔迪在6月19日于意大利锡耶纳附近参加残疾人自行车赛时，与对面驶来的卡车发生了一起严重事故，导致头部和面部受到重创。

他被直升飞机送至锡耶纳大学医院后，紧急接受了手术，之后一直处于严重但稳定的状态。

本周一，锡耶纳大学医院通报了这位残奥会金牌得主的病情。医院方面称，此前的CT扫描报告显示扎纳尔迪的情况“有所改善”，因此为了进行了第二次神经外科手术，

这次手术时长2个半小时。之后他被送回重症监护室，且仍旧处于人工催眠状态。而对于意大利人的最新情况，医院方面的描述是“在心肺功能和新陈代谢方面维持稳定，神经病学方面严重”。

2001年9月15日，扎纳尔迪在劳西茨林参加CART比赛时发生了一起改变他人生的事故。双腿截肢的结果令他险些结束赛车生涯。但是，坚强的意大利人在康复之后回到驾驶舱，主要参加房车和运动车比赛。之后，他投身残疾人自行车赛，并在2012和2016两届残奥会上，他总共收获了4枚金牌。此外，他还参加铁人三项赛。