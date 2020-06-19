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扎纳尔迪卷入交通事故后生命垂危

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扎纳尔迪卷入交通事故后生命垂危
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2020年6月19日 下午7:21

亚历山德罗·扎纳尔迪在意大利参加残疾人自行车比赛时发生严重交通事故，导致他生命垂危。

意大利当地时间昨天下午5时许，扎纳尔迪在锡耶纳残疾人自行车”Obiettivo tricolore”接力赛时，与一辆迎面而来的卡车相撞。事发后，他被直升飞机送至锡耶纳的 Santa Maria alle Scotte医院接受紧急治疗。

7时45分，医院发出公告的写到：“赛车手、残疾自行车选手、电视主持人阿莱克斯·扎纳尔迪被送至 Santa Maria alle Scotte综合医院接受治疗，病情非常严重。

“他在锡耶纳省卷入了一场公路事故。下午6时， Pegaso直升机将扎纳尔迪送到锡耶纳的医院。他立即得到急诊室专家的照看并得到休克室的协助，而他由于头部重伤而情况非常严重，正在接受精密的神经外科手术。”

事故发生在Pienza与San Quirico d'Orcia之间的SP146国道上。据目击者称，扎纳尔迪失去控制之后转弯过度，冲向对面的车道，与一辆卡车相撞。意大利《共和报》 （La Repubblica）援引自行车队教练Mario Valentini的话称，卷入事故的卡车试图紧急避让但是没有成功。

“事故发生在下坡路，就在道路微微拐弯前。阿莱克斯稍稍去到了另一条车道。卡车试图转向，但是没能避免相撞。”

现年53岁的扎纳尔迪在1991-1994年和1999年期间先后代表乔丹、米纳尔、莲花和威廉姆斯参加过41场F1大奖赛；1997-1998年，他连续两年赢下CART锦标赛总冠军。

然而2001年发生在劳西茨林的一场事故，让他失去了双腿。不过，走出病痛的他，在2005年征战WTCC直到2009年。

与此同时，他开始练习手摇自行车，在这项特殊的两轮赛事中继续驰骋。2012和2016年两届残疾人奥运会上，他摘下了四枚金牌，成为世界公认的残奥会领军人物。

去年，扎纳尔迪先后代表BMW出战了1月在美国进行的戴通纳24小时，又在11月参加日本超级GT的“梦想赛”（Dream Race）。

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