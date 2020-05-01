所有Extreme E车队将实现男女配对

车队将由一名男性车手和一名女性车手组成，在每一场两圈的比赛中作为车手和副车手一起竞争。每个都将在同一赛道上完成一圈，且车手的转换也将被纳入比赛形式。车队将根据与自身策略最匹配的原则，决定车手和副车手的出场顺序。

唯一的区别将在于个人的天赋和能力。在争夺领奖台最高台阶的过程中，车队和车手都将竭尽全力，争分夺秒。

Extreme E创始人兼首席执行官阿莱亨德罗•阿加格表示:“这是赛车史上的第一次。我们将通过我们的比赛模式，确保所有背景的车手都能在赛历上的每一场比赛中使用相同的装备进行比赛。”

“我们正在努力实现平等，而这种运动形式是这一目标最真实的反映。所有人都将一起比赛，最高效的车手、团队、工程师和赛车组合将最终一跃登顶。”

Extreme E将在地球上最偏远的五个地区进行。车手们将在相同的赛段中，驾驶相同的550匹马力的E- suv赛车进行轮对轮的对决。无论在预赛、半决赛还是决赛中，都将使用相同的、定制款的全地形大陆轮胎。

目前已经有三名女车手被分配到Extreme E车手项目，其中包括首届W系列赛冠军Jamie Chadwick和IMSA WeatherTech运动车锦标赛车手Katherine Legge。

瑞典房车车手Mikaela Ahlin Kottulinsky也将参与其中，同时担任赛事的轮胎供应商大陆轮胎的测试车手。她也是迄今为止唯一驾驶过550匹马力的 ODYSSEY 21越野车的女性。

国际汽联女子赛车运动委员会主席Michele Mouton表示:“这是一个很好的机会，让女性和男性可以用同样的装备进行团队合作、共同竞争和对抗。”

“阿莱亨德罗（阿加格）和他的团队将继续以实际行动支持我们运动中的性别平等，帮助突出女性赛车手的能力，并给予她们机会。看到车队阵容的公布会很有意思，我期待着明年年初首个赛季的开启。”

Legge补充道：“听到这种比赛形式仿佛在圣诞节的早晨醒来一般令人兴奋。对于整个赛车运动来说，这是朝着正确方向迈出的一大步。在我的整个赛车生涯里，我一直在期待这样的事情发生！”

“电动方程式和现在的Extreme E，在打破技术、可持续性和气候变化的界限方面走在了前沿。而现在的Extreme E也将挑战人们对两性平等的看法。”

阿加格原本目标是让12支车队参加首个赛季的比赛。但在本月早些时候，他又把参赛数量调整到了8支。到目前为止，已经公布的车队有6支，分别是Abt Sportsline、Andretti Autosport、HWA、Venturi、Veloce Racing和QEV Technologies。

除了作为平等和选拔的平台外，Extreme E还将特别关注气候变化对于偏远比赛地区的影响，通过一个由顶尖科学家组成的委员会，帮助全球关注巴西森林砍伐、西非海岸线海平面上升、格陵兰岛冰盖融化等等问题。

完整的比赛和锦标赛形式正在最后敲定，并将在未来的几周公布。更多关于车队，运动和合作伙伴名单将会在2021年初的首个赛季之前陆续发布。

关于Extreme E

Extreme E是一项全新的赛车系列赛，将见证电动越野车在世界各地已经被破坏或受气候和环境问题影响的极端环境中竞争。此次全球分站共五站，将重点聚焦气候变化和人为干扰对世界上一些最偏远地区的影响，并推动采用电动汽车帮助保护环境和地球。

Extreme E 2021赛季赛程（待定版）

1月23至24日 塞内加尔-达喀尔-玫瑰湖 3月5至6日 沙特阿拉伯-Al-‘Ula 5月14至15日 尼泊尔-穆斯坦区-卡利甘达基河谷 8月28至29日 格陵兰-康格卢苏亚克 10月30至31日 巴西-帕拉-圣塔伦

除了真实的比赛，Extreme E还将与奥斯卡奖得主、电影制作人Fisher Stevens合作。作为《海湾》《洪水之前》的制片人，他将执导Netflix风格的纪录片系列，突出每个生态系统面临的具体气候威胁。

Extreme E将由国际汽联电动方程式锦标赛的组织方Formula E联合运营，致力于可持续发展和尽可能减少环境影响，以及在重建和恢复已经受到气候变化影响的地区方面发挥作用。

该锦标赛入围了2020年体育产业奖最尖端体育类别的正式决选名单，肯定了其在首个赛季所取得的令人难以置信的进步。

关于Extreme E的更多详细信息，敬请登录www.Extreme-E.com了解。