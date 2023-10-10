彪马如何应对赛车运动中的“玩家到赛车手”挑战

赛车服巨头彪马为《GT赛车：极速狂飙》（Gran Turismo），按照演员的身材量身定制了100 多套比赛服，以及数百件赛车服装。这部新电影根据一段令人难以置信的真实故事改编而成，讲述了一支绝对的弱队：一个生活艰辛的工薪阶层游戏玩家、一个失败的前赛车手和一个理想主义的赛车运动管理者，他们一起冒着所有风险，向世界上最精英的运动发起挑战。

《GT赛车：极速狂飙》重在体现“从玩家到赛车手”的历程，这与彪马在赛车界的领先地位相得益彰。

彪马利用其在运动服装方面的专业知识，将真实世界的竞技和电子竞技相结合，与专业车队合作，帮助他们提高成绩。由此，彪马巩固了其作为市场领导者的地位，并且与志在赛道上发挥他们才华的现代电竞选手产生共鸣。

彪马在赛车运动领域近 40 年的丰富经验，以及如今成为与超级明星车手和车队合作的赛车运动巅峰的关键人物，为该项目提供了有力保证。

“我认为，在过去，与世界上最好的汽车制造商合作是一种商业案例，我们有机会在这一领域产生真正的影响，并或多或少成为第一个进入该领域的运动服装品牌，”彪马赛车运动（PUMA Motorsport）市场营销主管马蒂亚斯·温德霍尔特（Mathias Wendholt）表示。

“如今，为车队和参赛者提供比赛装备，已不仅仅是开发一套比赛服——远甚于此。我们在意大利有自己的工厂，专门为发车格上最好的车队开发最好的比赛装备。”

“这个团队每年都会推出创新产品，让车队更快，一个很好的例子是，他们总是想方设法在不影响装备安全性的前提下，减轻比赛服和鞋的重量。”

“听取车手和车队的意见，勇于创新，始终尝试突破极限，是彪马与其他试图进军赛车领域的品牌相比的一大产品特色。”

这也延伸到彪马为蓬勃发展的模拟赛车领域提供的产品，包括专为世界顶尖虚拟赛车手开发的服装系列。这些服装将性能与舒适性融为一体，确保车手在操作方向盘时完全自由。

但彪马并不止步于此，它与模拟赛车的合作将长久持续下去。彪马已经通过作为赞助商和参赛选手参与模拟赛车，这与其在现实世界中对年轻车手的支持相辅相成。

但彪马并不止步于此，它与模拟赛车的合作将长久持续下去。彪马已经通过作为赞助商和参赛选手参与模拟赛车，这与其在现实世界中对年轻车手的支持相辅相成。

这种支持彰显了该品牌对于参与培养赛车运动新兴人才的承诺，而彪马为这些潜在冠军提供定制比赛服和装备，确保他们拥有展示才华的合适装备来完成从游戏玩家一路晋升为赛车手的转变——正如彪马与《GT 赛车：极速狂飙》合作的电影中所展现的那样。

电影《GT 赛车：极速狂飙》全国影院热映中。