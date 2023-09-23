彪马为何踊跃参与《GT赛车：极速狂飙》电影？
电影《GT赛车：极速狂飙》（Gran Turismo: Based on a True Story）讲述了一个难以置信的真实故事：一位电子游戏玩家晋升为职业赛车手，其中详细体现了他在2011年贏得GT学院竞赛冠军后的心路历程。
这部新电影述说了一个真实的故事：一个挣扎的工薪阶层游戏玩家在他的教练——一个失败的前赛车手——的指点下练就技巧。这些都被一位理想主义的赛车运动行家看在眼里，恰好是他组成了GT学院。
《GT赛车：极速狂飙》的演员们身着运动服装巨头彪马（PUMA）提供的赛车服，以确保真实再现赛车维修区的场景。
这样的赛车服共有100多套，全部根据演员的身材量身定制的，与数百件赛车装备一起在短时间内制作完成，从而确保整套服装以闪电般的速度交付，满足繁忙的制作进度。
彪马赛车运动（PUMA Motorsport）营销总监马蒂亚斯·温德霍尔特（Mathias Wendholt）谈到该德国品牌决定通过参与《GT赛车：极速狂飙》电影来扩大其在赛车运动中的影响力时解释说，赛车运动在主流媒体中的发展适应了观众的更新换代。
对于彪马来说，为《GT赛车：极速狂飙》提供产品，使其能够在一个较新的市场上受到关注，同时不仅在赛车世界中亮相，而且与一些银幕上的大明星“同框”。
“在这种情况下，与《GT赛车：极速狂飙》和索尼公司合作，从战略角度来看无疑是相关且重要的，因为我们也将为我们品牌在更年轻的消费领域创造知名度。”
彪马在《GT赛车：极速狂飙》电影中的形象与其在该系列游戏中的形象异曲同工，在最新的GT赛车游戏《跑车浪漫旅7》中，醒目的彪马标识出现在广告围栏和大量车身上。在这款系列游戏中，玩家以一些全球著名跑车组成车库，然后在世界各地的赛道上进行比赛。自1997年问世以来，这款系列游戏的销量已超过9000万套。
温德霍尔特说，游戏和电影的目标市场是相通的，彪马也热衷于参与《GT赛车：极速狂飙》未来的虚拟竞赛，开辟一条——像《GT赛车：极速狂飙》电影中那些明星们得到的那样——通往职业赛车运动的道路。
"我们面对的是一代更年轻的消费者，他们喜欢玩《GT赛车》系列游戏，现在他们有机会观看这部电影。”
"无论是在《GT赛车：极速狂飙》电影中人物的赛车服上，还是在赛车运动巨星的服装上，彪马有着清楚的目标，将自己打造成为赛车文化的关键焦点之一。”
随着赛车运动的蓬勃发展，赛车运动商品领域已成为一门大生意，而彪马有信心，其在各种媒体形式——无论是电影还是流媒体平台——的知名度，能够巩固其在文化潮流中的地位。
“我们的目标是鼓励消费者穿上我们的彪马系列，来表达他们对赛车运动的热情，并且成为他们想到赛车运动服装和鞋类时的首选。”
“当然，我们不是汽车制造商，但我们与他们密切合作，只要涉及到服装，只要消费者想穿他们喜爱品牌的产品，他们当然会在彪马找到。”
在这样一部可能启迪观众称为下一代游戏玩家转职业车手的电影中，彪马希望在他们开启这趟旅程之际——无论是在赛道上还是在街道上——提供完美的服装。
《GT赛车：极速狂飙》全国电影院热映中！
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