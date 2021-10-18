尖峰时速 “驰”久澎湃无所限 美孚1号尖峰时速训练营燃“擎”开练

美孚1号尖峰时速体验官韩东君先生，以及上百名爱车人士齐聚上海保时捷体验中心，畅享了一场速度和动力的澎湃盛宴！

众所周知，赛车运动挑战的是赛车尖峰速度与耐久性之间的平衡。活动中，美孚1号尖峰时速体验官韩东君也分享了自己对于赛车运动的理解：“在赛车运动中，引擎的性能十分重要，作为赛车的‘心脏’，在高转速，高温高压的严苛环境下，动力输出持久稳定，表现才能超越想象！引擎润滑油则可以说是赛车的‘血液’，只有高品质的润滑油才能让引擎这颗赛车‘心脏’能很好发挥出澎湃动力，刷新尖峰时速，‘驰’久澎湃无所限！”

美孚1号尖峰时速体验官韩东君现场分享

作为广受赞誉的润滑油品牌，美孚1号生来就有强大的赛道基因，自1974年诞生以来，便积极投身于各类顶尖赛车运动中。特别是在长达40多年参与F1运动的历程中，美孚1号已帮助众多顶尖车队，成就了无数的尖峰传奇，包括140场分站胜利，6次年度车手总冠军以及5次年度车手总冠军。2017年至今，美孚1号作为F1红牛本田车队的官方润滑油合作伙伴，为其提供高性能的引擎润滑油与技术支持，助力红牛本田车队在F1赛场上不断刷新尖峰时速，“驰”久澎湃无所限！

美孚1号尖峰时速体验官韩东君现场体验

值得一提的是，本次美孚1号尖峰时速训练营现场，也通过打造“体能训练” “虚拟竞速” “赛道体验”三大项目，让广大爱车人士亲自演练了专业车手的备战训练，在虚拟与真实的赛道上充分地感受了尖峰时速，“驰”久澎湃的驾驭体验。

“赛车运动是引擎润滑技术的试炼场，对引擎润滑油的性能与表现有着极为严峻的考验。在赛道上，美孚1号不仅与顶级车队及其引擎供应商紧密协作，持续提升润滑性能，激发引擎潜能，助力车队不断实现赛道新突破；在公路上，美孚1号也将赛道基因与先进的润滑技术不断融合，秉承着对技术创新与卓越性能的追求，持续升级产品，为广大爱车人士提供澎湃无所限的驾乘体验。”埃克森美孚北亚区润滑油消费者市场总经理杨静晴女士说道。

埃克森美孚北亚区润滑油消费者市场总经理杨静晴女士致辞

赋予每一台引擎驰久澎湃的动力，让它无惧严苛环境，始终表现超越想象，也是美孚1号一直以来的追求和使命。随着近年来市场发展、政策变化，以及消费者需求演变的三重影响，美孚1号也不断持续革新，以丰富产品线满足消费者在不同场景下的多元驾驶需求。2021年10月，美孚1号经典表现系列0W-20产品也迎来了全新配方升级，满足API SP与ACEA C5级标准，将助力国六标准及以下欧系、美系、亚系全系车型与豪华车型的引擎释放“驰”久动力，表现始终强劲如新。

美孚1号经典表现系列0W-20全新升级

未来，美孚1号将继续坚追逐技术创新与研发，不仅在赛道上实现更多的胜利与突破，也会将领先的赛道科技延伸到公路中，助力广大车主享受引擎释放“驰”久澎湃动力的驾驶体验。