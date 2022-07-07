大卫·库特哈德：为何女车手不只事关公平

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身为一名前职业车手，库特哈德在参与赛车运动的30多年中取得了巨大成就。他从未获得过F1世界锦标赛的冠军，但却下定决心要帮助一名女性车手实现这一目标。他的妹妹林赛是一位令人敬畏的卡丁车车手，并从小就被他们一视同仁的父母给予了同样的机会。只不过和许多同龄的女孩一样，成长为青少年后的她并未再延续自己的赛车之路。

在过去的十年里，有很多举措都被用于解决F1中被问到最多的问题——为什么F1还没有女性车手？从国际汽联的Girls on Track项目到库特哈德作为合伙人创办的W系列赛，越来越多的机会正在涌现。然而治标不治本，这并未给予女性车手进入F1所需要的最基本的支持，那就是在早期阶段发现优秀的苗子，然后为一个明确的项目提供资金和其他专业支持，直到其成功进入F1。从刘易斯·汉密尔顿到兰多·诺里斯，大多数家喻户晓的男性车手均是受益于类似的方式。

因此，库特哈德与他的伙伴、捷克商人科马雷克合作，建立了一个名为“More than Equal”的非营利性发展组织，由健身、车手教练、心理学和赞助商等各个领域的行业专家组成。这是一项无限期的承诺，以十年作为初期阶段。科马雷克最为人所知的身份，是许多欧洲国家的国家彩票运营商，其旗下的Allwyn娱乐公司最近获得了令人垂涎的英国国家彩票经营许可。

More than equal seeks to break down misconceptions about female racers.

库特哈德的背景故事是他的妹妹不相信女性可以进入F1，而科马雷克成长于共产主义国家捷克斯洛伐克，那里与西方商业网络的联系几乎“隔绝”。

“国家封闭了，我们无法旅行，不能比赛。在过去的25年里我学到了很多，”他表示，“同样的情况也适用于年轻女性车手，如果你在10到12岁没有获得机会，但我们可以识别出你的第一才能，确保你是否有能力和其他男性车手竞争。这是一个类似的故事。”

库特哈德已经得到了许多顶级企业的支持，例如旗下有许多教练照料多位F1车手的Hintsa Performance等，由他们提供最好的课程评估、表现指导和心理准备特色服务。而顾问委员会则包括许多行业中坚力量，包括前F1总监凯特·贝文（Kate Beven）、喜力的朱莉娅·乔治（Julia George）以及刘易斯·汉密尔顿的父亲安东尼等。

“因为我的F1的经验，因为我们身边的其他人，加上卡雷尔的商业经验和承诺，如果我们把有动力的优秀人才聚集在一起，我们就能组成一支优秀的团队，”库特哈德表示。“所以，如果我们不能产生一些积极的影响，努力支持和确保一些人才的未来，那么谁可以呢？ F1车队太忙于自家的事情了。坦率地说，他们对这种程度的支持并不感兴趣。我们要做的是创造人才，支持人才，然后帮助她们被选中，因为她们有资格成为年轻车手项目的一份子。这是有所区别的。”

“这对我们来说是一个让人感觉良好的因素，因为我们相信我们可以影响变化。如果没人这么做，什么都不会发生。W系列赛就是一个例子。这对一些人来说是有争议的。但它还未能帮助一半的女车手受到关注。”

“这并不关乎我们能从经济上得到什么。这是关于创建一个可持续的金融平台，在早期阶段我们必须支持这个平台，但我们希望找到眼光超越自身品牌的合作伙伴。我们将长期致力于此。所以这意味着只要我们还活着，我们就会支持这个项目。”

More than Equal项目的软发布仪式在英国大奖赛前夕举行，但在一定程度上，其影响力被尼尔森·皮奎特针对刘易斯·汉密尔顿的完全不可接受的评论所引起的愤怒所淹没。本周的情况表明，虽然赛车运动正在缓慢地向前发展，并在各个方面都变得更加包容，但这仍是一场艰苦的奋斗。

More than Equal项目将通过数据和研究来打破对女性车手的误解，比如缺乏力量、攻击性或不愿意将自己置于危险之中。这在过去都造成了障碍。库特哈德引用了奥运冠军尼古拉·亚当斯等女拳击手和在阿富汗服役的战斗机女飞行员的案例。他坚定地认为，赛车手在进入赛车时不会考虑到自己可能会受伤，并驳斥了任何关于女性情况特殊的说法。同时他也引用了自己的深刻案例：1994年，他首次代表威廉姆斯征战F1，取代的正是刚刚因车祸去世的阿亚顿·塞纳。

More than equal seeks to break down misconceptions about female racers.

“你从来不会考虑这点，”苏格兰人说道。“看看我是如何进入这项运动的，看看阿亚顿。实际上在他去世三周后，我坐进了同一辆赛车。在他去伊莫拉之前，我已经测试过那辆赛车了，你知道的，那是同一个底盘。赛车之神的厄运。”

而对于培养一位女F1车手来说，最有帮助的就是某些F1名宿的女儿们一路晋级。尼科·罗斯伯格、塞巴斯蒂安·维特尔和胡安·帕布罗·蒙托亚等名将都有女儿，但他们并不鼓励她们参加比赛。不过，米卡·哈基宁的女儿埃拉正在参加卡丁车，并且即将进入青春期。身为芬兰人在迈凯伦时期队友的库特哈德表示：“米卡对此充满激情。”

了解More than Equal项目的详情，请访问www.morethanequal.com