大卫·库特哈德：为何女车手不只事关公平

身为一名前职业车手,库特哈德在参与赛车运动的30多年中取得了巨大成就。他从未获得过F1世界锦标赛的冠军,但却下定决心要帮助一名女性车手实现这一目标。他的妹妹林赛是一位令人敬畏的卡丁车车手,并从小就被他们一视同仁的父母给予了同样的机会。只不过和许多同龄的女孩一样,成长为青少年后的她并未再延续自己的赛车之路。

在过去的十年里,有很多举措都被用于解决F1中被问到最多的问题——为什么F1还没有女性车手?从国际汽联的Girls on Track项目到库特哈德作为合伙人创办的W系列赛,越来越多的机会正在涌现。然而治标不治本,这并未给予女性车手进入F1所需要的最基本的支持,那就是在早期阶段发现优秀的苗子,然后为一个明确的项目提供资金和其他专业支持,直到其成功进入F1。从刘易斯·汉密尔顿到兰多·诺里斯,大多数家喻户晓的男性车手均是受益于类似的方式。

因此,库特哈德与他的伙伴、捷克商人科马雷克合作,建立了一个名为“More than Equal”的非营利性发展组织,由健身、车手教练、心理学和赞助商等各个领域的行业专家组成。这是一项无限期的承诺,以十年作为初期阶段。科马雷克最为人所知的身份,是许多欧洲国家的国家彩票运营商,其旗下的Allwyn娱乐公司最近获得了令人垂涎的英国国家彩票经营许可。

More than equal seeks to break down misconceptions about female racers.