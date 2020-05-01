多梅尼卡利：我们必须借疫情“重塑”赛车运动

这位法拉利F1车队前领队，现兰博基尼首席执行​​官、国际汽联单座委员会主席在接受Motorsport.com的“向前看（#thinkingforward）”系列专题独家采访时说，F1在确保长期健康发展所需的有效成本控制和其他措施方面耽误得太久。但是，由于新冠肺炎疫情引发的经济崩溃，使得相关的制造商、赞助商和车队在F1的投资出现滑坡，因此需要付出巨大的努力来重新设置这项运动。

“国际汽联和自由传媒以及车队一起，我感到他们对未来的真正思考是，他们朝着正确的方向前进。”他说， “这是一个不抓住就错过的机会，你不能放过它，需要抓住它。否则，如果不回到原来的平台，风险将非常高。”

“我们一定不能忘记，就原本现在应该进行的大奖赛售出的门票数量来说，那是非常高的。这是危机之前的情况，所有利益相关者都有责任确保在危机之后能够得到这种关注。”

上周，国际汽联在《国际体育行为准则》中引入了“保障”条款，该条款允许国际汽联在比通常情况更短的时间内推动2021年的规则修改，只需要大多数车队的同意即可，而不是一致同意。取得成果的关键时刻，将是国际汽联世界汽车运动理事会6月中旬的会议。

“我认为，不借此机会重新审视我们知道需要改进的地方，将是犯罪的。” 多梅尼卡利补充说，“因此，我们实际上在这几周中一直在努力，以确保我们能够在6月（定于6月19日）向国际汽联世界理事会提出这些想法。我们之前讨论过这些想法，但一直被推迟，因为体制认为接受（经济）形势不错。现在我们需要认真对待可，如果我们错过这个时间段，那么将是犯罪。”

“我认为这是赛车行业重塑的机会。毫无疑问，赛车运动将是未来必不可少的部分，但是从短期来看，我们需要重新考虑投资水平、技术水平和锦标赛的数量。也许还有制造商的态度；是成为私人车队的供应商还是以制造商身份参赛。这些讨论需要立即进行，因为即使中断很大，我们也要保持发展势头。”

“考虑到未来几年情况会有所改善，赛车运动将仍然是我们行业的一个非常重要的平台，我们需要有一个零基准来考虑我们如何进行升级。”

多梅尼卡利注意到，虽然目前很多注意力都集中在F1，像迈凯伦之类的车队希望将“预算帽”降低到1亿美元，而法拉利表示不能接受低于1.45亿美元，但所有类别赛事都需要“强制重启”。

他在国际汽联的角色使他负责从F4到F1的单座赛车发展，这通常被认为是职业生涯的阶梯。

“作为国际汽联单座委员会主席，我们正在考虑有关重新启动F4、F3、F2的决定，何时可以进行，如何才能进一步降低成本，并确保该‘方程式世界’在未来仍有吸引力。”

“我们将推迟引入新更新的技术，以帮助车队生存下去。每个人都试图在本赛季下半程让锦标赛能够进行，但是当我们需要定下叫停时间，在那之后完全把注意力转向2021年”

多梅尼卡利通过GT项目把兰博基尼带回了赛车运动，并在戴通纳24小时、赛百灵12小时和国际GT系列赛中取得了胜利。他对9月之前进行赛车运动的可行性表示谨慎。

“由于必须考虑的法律复杂性，这非常具有挑战性。”他说，“不仅是举办比赛的国家，而且来自不同国家的车队也必须遵守自己国家的法律。我不想关上这扇门，正如我们所知道的， F1正尝试（早一些）进行比赛。那虽然很棒，但肯定会非常有挑战。”