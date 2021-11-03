领袖思想系列
墨西哥大奖赛推广方：办F1比赛就像办酷玩乐队演唱会
随着全球从疫情中逐渐恢复，人们再一次对外出以及参加现场活动积极性高涨，而似乎F1就处在大家愿望榜单的第一位。前一个周末前往在奥斯汀举办的美国大奖赛观赛的车迷人数达到了创纪录的40万，本周末墨西哥大奖赛因为有本土车手出战，门票同样售罄，本土车手塞尔吉奥·佩雷兹（昵称“Checo”）现在是一名出色的大奖赛冠军车手，驾驶的赛车也极具竞争力。
本期#领袖思想，我们采访到墨西哥GP举办者Federico González Compeán，和他聊了关于大奖赛举办的商业模式、Netflix《Drive to Survive》系列是如何吸引新观众，以及办一场F1比赛和办酷玩乐队或麦当娜演唱会的相似性。
一年前，墨西哥GP赛道一片寂静，主建筑，维修站和F1围场俱乐部被用作临时医院，最多有9000名新冠病人在这些通常是F1车队和企业嘉宾所在的地方接受治疗。今年，墨西哥GP火爆回归，门票一售而空，大家期待着刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘在这里再次上演激动人心的冠军争夺战。显然，这就是墨西哥人对这项运动的热情，当他们不得不取消2020年的比赛时，只有5%的人选择退票，剩下的人则把门票延续到了2021年。
Max Verstappen, Red Bull Racing and Federico Gonzalez, Mexican GP Promoter with Alebrijes Sculpture.
Photo by: Manuel Goria / Motorsport Images
“2020年有段时间，我们不知道Checo是否能够拿到一个车手席位。不过最终他在红牛获得了一席之地，所以大家开始变得热情，当赛季开始，Checo跑得越来越好，门票销售就起来了，” González说，“我认为我理解，卖大奖赛门票这件事，有一群F1的硬核粉丝，我知道他们想要10号看台11排BCD座的票。不过然后你发现还有很多新车迷，他们是被像Netflix上优秀的F1系列片吸引过来的，这真是太棒了。还有另一些人，他们是因为和Checo产生了共情而来，Checo就像是墨西哥的英雄。”
2022赛季已经确认将有23场大奖赛，很明显这需要大量的赛事举办场地。显然，由于奥斯汀美国大奖赛大获成功，2022年5月迈阿密大奖赛的门票已经基本售罄了。个中关键就是大奖赛给主办国和主办城市带来的经济效益。“我们从第三方机构得到的数据是，比赛通常会给国家经济带来7亿美元，每场比赛会雇最多9000名员工，墨西哥也从中受益，” González说，“比赛30%的商业收入来自墨西哥城以外，所以我认为这对旅游业、对就业很有帮助。”
Federico Gonzalez, Mexican GP Promoter and Chase Carey, Chief Executive Officer.
Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images
González及他的团队与许多其他大奖赛举办者不同的是，进入这个行业之前，他是一名剧场制作人，举办过像音乐剧《狮子王》、太阳马戏团演出和一些重大的演唱会。他领导的CIE公司是世界第三大演出举办公司，每年售出门票800万张。那么，他是如何看待未来5到10年大奖赛举办者的商业模式呢？
“举办活动已经融入了我们的血液，我们卖票，在演出商务领域耕耘，然后让其他人去负责演出，” González说，“所以对我们来说，演唱会行业、剧场行业、F1行业、车手，在这方面来看是一样的，和演员或者歌手都是一样的，只不过舞台不同。这个舞台有4.3公里长，而其他舞台是20米乘10米，上面有舞蹈演员等等。不过它们本质上是一样的。所以你必须理解作为一位举办者，你是观众的一份子。我不可能给Checo,或者给梅赛德斯和法拉利增添点什么，我们不是他们那个行业的。我们不能为麦当娜或者酷玩乐队决定要唱哪首歌，我们不能决定谁去驾驶赛车，不过我们能够带来一种完整的氛围，和一种全新的体验。我们是赞助商和大家的一份子。这是我们的主要目标。”