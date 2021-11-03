墨西哥大奖赛推广方：办F1比赛就像办酷玩乐队演唱会

本期#领袖思想，我们采访到墨西哥GP举办者Federico González Compeán，和他聊了关于大奖赛举办的商业模式、Netflix《Drive to Survive》系列是如何吸引新观众，以及办一场F1比赛和办酷玩乐队或麦当娜演唱会的相似性。

一年前，墨西哥GP赛道一片寂静，主建筑，维修站和F1围场俱乐部被用作临时医院，最多有9000名新冠病人在这些通常是F1车队和企业嘉宾所在的地方接受治疗。今年，墨西哥GP火爆回归，门票一售而空，大家期待着刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘在这里再次上演激动人心的冠军争夺战。显然，这就是墨西哥人对这项运动的热情，当他们不得不取消2020年的比赛时，只有5%的人选择退票，剩下的人则把门票延续到了2021年。

Max Verstappen, Red Bull Racing and Federico Gonzalez, Mexican GP Promoter with Alebrijes Sculpture. Photo by: Manuel Goria / Motorsport Images

“2020年有段时间，我们不知道Checo是否能够拿到一个车手席位。不过最终他在红牛获得了一席之地，所以大家开始变得热情，当赛季开始，Checo跑得越来越好，门票销售就起来了，” González说，“我认为我理解，卖大奖赛门票这件事，有一群F1的硬核粉丝，我知道他们想要10号看台11排BCD座的票。不过然后你发现还有很多新车迷，他们是被像Netflix上优秀的F1系列片吸引过来的，这真是太棒了。还有另一些人，他们是因为和Checo产生了共情而来，Checo就像是墨西哥的英雄。”

2022赛季已经确认将有23场大奖赛，很明显这需要大量的赛事举办场地。显然，由于奥斯汀美国大奖赛大获成功，2022年5月迈阿密大奖赛的门票已经基本售罄了。个中关键就是大奖赛给主办国和主办城市带来的经济效益。“我们从第三方机构得到的数据是，比赛通常会给国家经济带来7亿美元，每场比赛会雇最多9000名员工，墨西哥也从中受益，” González说，“比赛30%的商业收入来自墨西哥城以外，所以我认为这对旅游业、对就业很有帮助。”

Federico Gonzalez, Mexican GP Promoter and Chase Carey, Chief Executive Officer. Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

González及他的团队与许多其他大奖赛举办者不同的是，进入这个行业之前，他是一名剧场制作人，举办过像音乐剧《狮子王》、太阳马戏团演出和一些重大的演唱会。他领导的CIE公司是世界第三大演出举办公司，每年售出门票800万张。那么，他是如何看待未来5到10年大奖赛举办者的商业模式呢？

“举办活动已经融入了我们的血液，我们卖票，在演出商务领域耕耘，然后让其他人去负责演出，” González说，“所以对我们来说，演唱会行业、剧场行业、F1行业、车手，在这方面来看是一样的，和演员或者歌手都是一样的，只不过舞台不同。这个舞台有4.3公里长，而其他舞台是20米乘10米，上面有舞蹈演员等等。不过它们本质上是一样的。所以你必须理解作为一位举办者，你是观众的一份子。我不可能给Checo,或者给梅赛德斯和法拉利增添点什么，我们不是他们那个行业的。我们不能为麦当娜或者酷玩乐队决定要唱哪首歌，我们不能决定谁去驾驶赛车，不过我们能够带来一种完整的氛围，和一种全新的体验。我们是赞助商和大家的一份子。这是我们的主要目标。”