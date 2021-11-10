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勒芒传奇车手汤姆·克里斯滕森表示：赛车运动非常有票房号召力

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汤姆·克里斯滕森是勒芒24小时耐力赛史上最成功的的车手，拿下过9次干脆利落的胜利。退役后，他担任了国际汽联车手委员会主席，并以此为平台，参与了将于今年12月举行的国际汽联副主席竞选，他的竞选伙伴是正参与竞选主席国际汽联现任副主席格雷厄姆·斯托克。

这是第一次，一名杰出的车手出来竞选FIA关键职务之一，那么为什么克里斯滕泰森会做出这样的决定？

“赛车运动是我的生命，它给了我很多很多，”丹麦人说，“我想是时候去做出一些回报了。我喜欢这样的观点：这项运动应该由拥有大量从事经验的人去领导。我想分享自己所有的知识和理解去帮助鼓励年轻一代参与其中。我已经在FIA车手委员会工作一段时间了，处理相关工作，所以我想继续为联合会的发展而服务，为了这项我如此热爱的运动。”

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen.

#1 Audi Sport Team Joest, Audi R8: Frank Biela, Emanuele Pirro, Tom Kristensen.

Photo by: Clive Rose / Motorsport Images

克里斯滕森在此项运动的政治生涯中谋求更重要职务的平台基础是，他是FIA车手委员会主席。虽然赛车观众对车手委员会的工作并不熟悉，这个委员会实际上对管理这项运动的方方面面都有涉猎，其中包括在大奖赛期间提供车手服务人员，为诸如“赛车运动中的女性”“赛道上的女孩”这样的项目提供支持，在安全性和事故调查组、锦标赛规则、GT和耐力赛车手分级（金、银、铜）方面也是权威声音。

“我们是一群非常棒的人，其中大部分参加过拉力赛、越野赛、卡丁车比赛、方程式赛车比赛、耐力赛，所以经验丰富，” 克里斯滕森说，“我们不做具体决定，但我们为世界理事会做出贡献，为其他委员会提供支持。举例来说， 埃马努埃莱·皮罗出现在赛道委员会，德里克·沃尔维克在单座赛车委员会，我自己在耐力和安全委员会。”

接下来的5到10年里，赛车运动将经历史上一些最大、最快速的变化，因为外部力量如气候变化、视频流、游戏和社交媒体正在对运动进行重塑。赛车的不同类别间会有赢家和输家，两位FIA主席候选人及其竞选团队都把保护这项运动和它的发展道路，从草根到F1，视为第一要务。

The winner: Emanuele Pirro, Tom Kristensen and Frank Biela.

The winner: Emanuele Pirro, Tom Kristensen and Frank Biela.

Photo by: Motorsport Images

“我们认为，最大的挑战也许是如何让赛车运动可持续地发展向前，” 克里斯滕森说，“建立一个新的预算方法，如何更新车迷群，如何吸引更多参赛者，如何继续进一步提高安全水平，如何强化我们不同的准则。所以可达成性、可持续性和多样性，这些无疑是关键。”

“也许可以适当拥抱一些休闲卡丁，在不同的ASNs（国家联合会）里增加一些卡丁车比赛，FIA可以为它们提供支持。甚至可以从对电竞的热情开始，FIA电竞发展得很好并且在委员会的支持下，他们有很多很棒的主意。这样你可以用很低的成本入门，我们可以让它运转起来。还有Crosscar锦标赛（拉力赛的入门赛事）。这个比赛不需要赛道，全球很多场地都可以用来比赛，无疑包括亚洲、南美和非洲的很多地方。像这样的比赛可以朝着拉力赛进发，我们需要加大支持力度，需要和我们的俱乐部成为搭档。”

F1未来的核心是动力单元的科技，政府正大力提倡电动技术，而F1也在建议使用100%可持续燃料和氢燃料作为替代选项。

“所有选择我觉得都可以考虑。我认为答案应该是一种和这些科技都不一样的（版本），” 克里斯滕森说，“我们看到更多的年轻工程师带着绝妙的想法从大学里出来。所以为了继续成为真正对大家都有用的未来实验室，无论是对赛道上还是马路上，我们必须提高表现、加强环境可持续性、改进科技。赛车运动将继续为汽车行业带来真正的帮助，和行业保持相关。我们相信我们不会割裂。如果我们把制造商的力量和顶尖车手的表现结合在一起，我们有巨大的能力可以变得富有创造力以及高效。勒芒氢24项目就是一个很好的例子，这样的例子还有很多。”

近期开展的全球F1车迷调查显示赛车观众和游戏玩家跨界人群越来越多，16到24岁的F1车迷中有61%也是游戏玩家，那么游戏对赛车的发展有多重要，但同时游戏本身又是其竞争对手的情况下？

“这是现实。虚拟电竞现在发展得相当出色，”他说，“疫情下，有很多比赛，尤其是在2020年，你可以看到真实世界里的人在和游戏玩家比赛，游戏玩家们表现非常好、开得非常快。这种混合创造了一些新东西，而它们如今在不断壮大。FIA支持这样的情况。我们成立了一个新的委员会，由瑞典人安娜·诺奎斯特进行管理。最近，我们颁布了FIA电竞世界排名。所以希望FIA可以推动这样的发展。”

Presenters Tom Kristensen and Nicki Shields on stage.

Presenters Tom Kristensen and Nicki Shields on stage.

Photo by: DPPI

尽管有种种挑战，克里斯滕森对这项运动的未来表示乐观。

“赛车运动总是能够带来热情、正直和吸引力，这得感谢车手、比赛、制造商和车迷的共同努力，在全球那么多的活动中，”他说，“如何进行交流、如何推广我们的运动也是一个重点。世界变化得很快，媒体领域也是如此。看看Netflix《Drive to Survive》系列对F1产生的巨大影响。这是一个很好的例子，还有电影《勒芒66》的成功对勒芒24小时耐力赛的影响。所以赛车依旧非常有票房号召力，并且可以持续很长时间。”

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