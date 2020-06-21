医生只能对扎纳尔迪做“保守“预后判断

扎纳尔迪在锡耶纳参加残疾人自行车赛时发生严重交通事故至今已经过了两个夜晚。在周五晚上接受了手术后，他就被送到重症监护病房。此后，他的情况一直被视为“严重但稳定”。

今天上午，锡耶纳方面表示，53岁的意大利人整晚“心肺和代谢稳定”且“器官功能正常”。当前他被注射了镇静剂且插管，并且接受机械通气。

该公告中表示，对扎纳尔迪进行的大脑神经监测“已经显示出一些稳定性，但所有指标必须被谨慎看待，因为神经系统的情况仍然很严重。目前虽然整体情况的稳定，但不能排除情况恶化的可能性。”因此，医生只能对他的病情发展做出“保守的预后判断”。

负责为他进行手术的Santa Maria alle Scotte神经外科主任Giuseppe Olivieri教授在周六接受了媒体采访。他向美联社表示，扎纳尔迪被送到医院时“面部遭遇严重的颅骨外伤，整个脸粉碎、前额严重骨折”。当前只能希望他“在下周或10天内病情稳定，如果顺利的话，他可能被唤醒，以便重新评估”。

但是，Olivieri也承认这位赛车手、也是残奥会金牌得主的情况十分严重，虽然目前指标稳定，但随时可能恶化甚至死亡。