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为什么沙特阿拉伯大手笔投资赛车？

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沙特阿拉伯可以说是目前全世界对赛车投入最大的国家。12月他们的努力即将站上世界舞台，F1本赛季竞争激烈，冠军争夺正达到高潮，而这次的场地是一条新的吉达街道赛道。F1和沙特签署了一项长约，最终比赛将在Qiddiya建造的全新专业赛道上进行。沙特同时也举办达喀尔拉力赛、FE和Extreme E赛事。

那么这一切是如何发生的？为了更好地理解这个国家对赛车的宏伟追求，以及它是如何拥抱F1的#WeRacesasOne 社会公正信息，本期#领袖思想，我们采访到了沙特体育部长阿卜杜勒阿齐兹王子。

“实际上不仅是赛车，不过可能赛车吸引了很多注意力。我们在王国内投资了很多体育项目，”他说，“政府深知体育对青年的未来十分重要。我们70%的人口年龄在40岁以下，所以我们要让他们动起来，让他们多参与体育活动，并且确保我们的做法是正确的。2017年我们有32个（体育）联合会，今天我们有92个联合会，这说明王国在体育方面投资巨大。”

沙特模式，作为“2030愿景”国家战略的一部分，是增加对体育的投入，把比赛规格提高到国际水平，这样沙特运动员就可以从国际运动员身上学到东西，从而提升自己的水平。赛车就是这一模式的早期成功范例，沙特举办了FIA巴哈越野世界杯赛，并拿下了好几个组别的车手冠军，其中包括T3组，去年的冠军是沙特女车手Dania Akeel，她将参加2022年达喀尔拉力赛。

Saudi driver Dania Akeel won the FIA Cross Country Baja World Cup.

Saudi driver Dania Akeel won the FIA Cross Country Baja World Cup.

Photo by: FIA

“仅仅四年前，女性还不允许驾车（在沙特阿拉伯），所以你可以看到这个发展不仅局限在体育上，”他说，“它是关于宜居性，关于给年轻人机会，关于出现在国际赛场上。”

然而，随着在国际舞台上越来越重要，随之而来的是国家更严格的审查，在接下来的几周中，这将成为大家关注的焦点，因为F1群体带着自己的#WeRacesasOne 社会公正信息来到了沙特阿拉伯。沙特将用怎样的方式接受？

“这个国家欢迎所有人。我们和其他国家一样有自己的文化和习俗，我们对此表示尊重，” 阿卜杜勒阿齐兹王子说，“就是这样。我们相当期待在未来能够举办更多的赛事。我们欢迎来自世界各地的所有人前来沙特阿拉伯参观，看看沙特阿拉伯现在真实的样子。我们欢迎所有人，尊重所有人，我们举办的活动必须是适合所有人的，并确保我们能够传达出这一点……希望我们可以做到让所有前来参与这场比赛的人，能够体验到和其他地方不同的一些东西。”

Jeddah Street Circuit overview.
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Photo by: Uncredited

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阿卜杜勒阿齐兹王子观察到是2018年FE的到来促使沙特颁发了旅游签证，之前沙特阿拉伯并没有旅游签证，“旅游签证，这个全世界都接受的东西，2017年的沙特却没有。通过FE发起了这项进程，3个月内，旅游部采用了这个制度，我们把它放在体育部门的下面，”他说，“今天，有超过50个国家可以在沙特获得落地签。在过去，我们办不了任何比赛因为国家没有开放。”

至于F1来，最近的全球F1车迷调查显示，观众群体正变得越来越年轻，女车迷越来越多，在24岁以下的车迷中，很多人同时也是游戏玩家。

“我想我们是时候要加入了。我深深认为拥有全新管理层的F1，已经改变了他们对于F1本质是什么的哲学，与车迷有了更多互动，”他说，“我们可以看到他们在社交媒体上非常活跃，我们看到了Netflix的系列片，这吸引了一大批人去关注F1，那些对赛车并没有多少兴趣的人在看。而现在，他们是F1车迷了。我认为F1的这一方式真正改变了局面，让年轻人，下一代加入进来，成为F1未来的一份子。对我们来说这太棒了，因为，正如我所提到的，沙特70%的人口年龄在40岁以下。他们都是科技达人。”

Abdulaziz bin Turki Al Saud.

Abdulaziz bin Turki Al Saud.

说到游戏和电竞，阿卜杜勒阿齐兹相信王国有着巨大的机会，这是基于沙特人口结构特征和对体育的热情这两个因素。

“游戏的优势就是你可以在任何地方、任何时间玩。我们赞助了疫情隔离期间举办的勒芒虚拟赛，我们发现王国里很多人都有兴趣参赛，成为一份子。游戏很重要，所以我们有专门的游戏联合会，实际管理王国内游戏相关事务。我认为这是未来的潮流，我们应该给予游戏和其他运动同等的重要性。这对未来和年轻人都很重要，我们应该成为这项发展演变中的一员。”

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