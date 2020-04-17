FE赛季暂停延长至6月底

FE和国际汽联在上个月宣布了赛事将暂停进行2个月，使得定在6月21日的柏林E-Prix原本将成为恢复进行的首场比赛。

同时，FE引入了一套标示系统，以赛道上的红、黄、绿旗来标明某个月份是否可以比赛。红旗表示完全不会比赛，黄旗代表可能进行比赛，绿旗则意味着为比赛做好准备。

昨天晚间，FE发表声明宣布6月从原本的绿旗状态降为红旗，使得柏林的比赛自动延期，而当前赛历上仅剩的美国和伦敦比赛所在的7月也变为了黄旗状态。

声明中写道：“随着全球各国政府继续采取严格的遏制措施来限制新冠肺炎疫情的全球蔓延，电动方程式和国际汽联做出联合决定，延长赛季暂停期至少直到6月底。电动方程式和国际汽联将继续使用以旗帜为基础的系统来决定每场比赛的状态。”

根据这份声明，虽然7月现在是黄旗状态，但是“仍有机会举行赛事或重新安排比赛，如果疫情趋于稳定”。

London E-Prix announcement Photo by: Uncredited

但是，原本将分别举行伦敦和美国比赛的场地——伦敦展览中心和布鲁克林航运码头——都被临时征用为收治新冠肺炎病人的医院。因此不排除即便比赛有望进行，也会在最后一刻更换地点的可能。

昨晚的声明中提到，FE官方“正评估所有可行的选择，为了以尽可能多的比赛来结束赛季。该可能性计划继续探索以关门比赛、使用永久性赛道设施、启用新的二连赛和延长赛季的方式来呈现比赛。”

本赛季的FE原本将举行在印尼雅加达和韩国首尔的两场新赛事。FE主席阿莱亨德罗·阿加格近期在接受Motorsport.com独家采访时表示，希望本赛能够再举行5-6场比赛，包括雅加达和首尔。

他说：“我们可能能够在7月、8月和9月进行。所以我们有那几个月来组织比赛。我认为在欧后或那些地方之一（雅加达或首尔）进行五六场比赛是我们的目标，是现在可能实现的。“

当被Motorsport.com问到雅加达、首尔是不是重点考虑的选择时，阿加格回答说：”我们是否会去雅加达和首尔，这更加复杂一点。我们想去并且我们可能试着那么做。

“特别是首尔会非常重要，因为那里的病例数已经下降了很多。但问题是，每个人都能去到那里并回来不需要隔离吗？诸如此类等等。这会取决于当前情况赋予的许可。”

Formula E announcement Photo by: FIA Formula E

“居家竞赛”

本周六，FE与Motorsport Game共同开发的电竞系列赛“居家竞赛挑战”（Race at Home Challenge）将正式启动。已经有14位FE现役车手确定参加本次季前、非积分测试赛。

此后的连续8个周末，这项虚拟赛事将总共举行8回合积分赛。比赛将基于rFactor 2模拟软件进行，包括了最新一代FE赛车、最新涂装。而赛道则包含中国香港和摩纳哥。

每个比赛周末，除了职业车手参加的回合之外，还有面向专业电竞车手的回合，而其最终优胜者将获得晚些时候测试FE真实赛车的机会。同时，观众可以在收看这项FE 虚拟赛事期间进行捐款，筹集到的钱款将捐助给联合国儿童基金会，用于全世界儿童在疫情期间的健康、安全和学习。