FE第十赛季重回中国，移师上海比赛
电动方程式公布第十赛季赛历，这项世界锦标赛将时隔五年重返中国并首次在上海国际赛车场比赛。
下周FE将在瓦伦西亚进行新赛季的季前测试。新赛历由16场比赛组成，将于明年一月在墨西哥城揭幕。与第九赛季不同的是，印度尼西亚雅加达和本赛季首次举行的南非开普敦没有上榜，取而代之的是中国和将首次加入的日本东京。
2014年9月，历史上第一场FE比赛在北京围绕“鸟巢”体育场的街道上举行。此后，三亚和香港先后承办过这项全电动方程式锦标赛在中国的赛站。明年将是2019年之后FE第一次回到中国，但将移师上海并在用于F1大奖赛的上海国际赛车场连续比赛两场，时间为5月25-26日，为赛季的第12和13轮。
对于中国赛车运动来说，2024年重回世界舞台就将迎来巅峰。四五月将在上海连续举行两项国际汽联旗下两大世界锦标赛，更将有史以来第一次拥有本土车手参加中国大奖赛——周冠宇将连续第三年参加F1。
Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Photo by: DPPI
新赛季将于一月中旬在墨西哥城揭幕战后，赛事将前往沙特阿拉伯迪利亚耶，之后二月上旬在印度海德拉巴比赛，接着在三月辗转巴西圣保罗和日本东京。其中，东京街头的比赛为3月30日，正好比提前至四月的日本大奖赛早一星期。四月这项电动赛事将先前往意大利（地点未定），然后去到摩纳哥。五月到中国的比赛前，先将有两轮在德国柏林举行。而离开上海后，FE将休整一个月，于六月底在美国波特兰在燃烽火，并于7月20-21日在英国伦敦收官。
除了上海和柏林之外，迪利亚耶、意大利和伦敦也将是双回合比赛周末。而近几个赛季，FE不断开拓新的办赛地点，海德拉巴和波特兰都在2022-2023赛季第一次举行比赛。
今年罗马E-Prix期间发生了这项运动诞生以来最严重的事故。当时山姆·伯德在狭窄的赛道中间停下后，连续受到了多辆赛车的撞击。尽管英国人毫发无损，但考虑到近两年初级方程式中发生了两起致命的驾驶舱撞击事故，场面颇为惊心动魄。
FE官方在赛历发布时解释说：“此前电动方程式和国际汽联的专家对在罗马举行的第 九赛季比赛进行了审查，在罗马商业区狭窄、急转弯的赛道上，速度更快、动力更强的新型 GEN3 赛车达到了极限。电动方程式正在考察包括永久性赛道在内的其他场地，以便在关键的意大利市场继续举办赛事。意大利赛场的最新情况预计将在今年年底前公布。”
此外，原计划6月8日在雅加达举行的比赛，因为将与印尼总统竞选的重要时期“撞车”，所以从后勤保障方面来说难以达成。
Latest news
墨西哥城大奖赛周五：维斯塔潘继续“高歌猛进”统治时间榜
墨西哥城大奖赛周五：维斯塔潘继续“高歌猛进”统治时间榜 墨西哥城大奖赛周五：维斯塔潘继续“高歌猛进”统治时间榜
红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位
红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位 红牛：佩雷兹不需要依靠第二名来保住F1席位
红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误
红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误 红牛F1新风洞地点改变但不会严重耽误
汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？
汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？ 汉密尔顿与莱克勒克为何被取消美国大奖赛成绩？
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.