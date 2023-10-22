FE第十赛季重回中国，移师上海比赛

下周FE将在瓦伦西亚进行新赛季的季前测试。新赛历由16场比赛组成，将于明年一月在墨西哥城揭幕。与第九赛季不同的是，印度尼西亚雅加达和本赛季首次举行的南非开普敦没有上榜，取而代之的是中国和将首次加入的日本东京。

2014年9月，历史上第一场FE比赛在北京围绕“鸟巢”体育场的街道上举行。此后，三亚和香港先后承办过这项全电动方程式锦标赛在中国的赛站。明年将是2019年之后FE第一次回到中国，但将移师上海并在用于F1大奖赛的上海国际赛车场连续比赛两场，时间为5月25-26日，为赛季的第12和13轮。

对于中国赛车运动来说，2024年重回世界舞台就将迎来巅峰。四五月将在上海连续举行两项国际汽联旗下两大世界锦标赛，更将有史以来第一次拥有本土车手参加中国大奖赛——周冠宇将连续第三年参加F1。

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: DPPI

新赛季将于一月中旬在墨西哥城揭幕战后，赛事将前往沙特阿拉伯迪利亚耶，之后二月上旬在印度海德拉巴比赛，接着在三月辗转巴西圣保罗和日本东京。其中，东京街头的比赛为3月30日，正好比提前至四月的日本大奖赛早一星期。四月这项电动赛事将先前往意大利（地点未定），然后去到摩纳哥。五月到中国的比赛前，先将有两轮在德国柏林举行。而离开上海后，FE将休整一个月，于六月底在美国波特兰在燃烽火，并于7月20-21日在英国伦敦收官。

除了上海和柏林之外，迪利亚耶、意大利和伦敦也将是双回合比赛周末。而近几个赛季，FE不断开拓新的办赛地点，海德拉巴和波特兰都在2022-2023赛季第一次举行比赛。

今年罗马E-Prix期间发生了这项运动诞生以来最严重的事故。当时山姆·伯德在狭窄的赛道中间停下后，连续受到了多辆赛车的撞击。尽管英国人毫发无损，但考虑到近两年初级方程式中发生了两起致命的驾驶舱撞击事故，场面颇为惊心动魄。

FE官方在赛历发布时解释说：“此前电动方程式和国际汽联的专家对在罗马举行的第 九赛季比赛进行了审查，在罗马商业区狭窄、急转弯的赛道上，速度更快、动力更强的新型 GEN3 赛车达到了极限。电动方程式正在考察包括永久性赛道在内的其他场地，以便在关键的意大利市场继续举办赛事。意大利赛场的最新情况预计将在今年年底前公布。”

此外，原计划6月8日在雅加达举行的比赛，因为将与印尼总统竞选的重要时期“撞车”，所以从后勤保障方面来说难以达成。