FE官方确认三亚E-Prix延期

由于新型肺炎疫情进一步在中国蔓延并且波及了全球另外20个国家，也被世界卫生组织升级为“全球卫生紧急事件”，FE与三亚E-Prix的主办方经过沟通协商后，决定延期原定于3月21日的比赛。

FE在官方声明中写道：“ 鉴于近期新型冠状病毒疫情状况，根据国务院防控措施及避免人群聚集导致病毒扩散的指导精神，经过与海南省、三亚市政府相关部门的密切磋商，国际汽联电动方程式锦标赛（Formula E），国际汽车联合会（FIA），中国汽车摩托车运动联合会（CAMF），电动方程式中国独家合作伙伴北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司（ENOVA）多方审慎研究决定，原定于2020年3月21日举行的2020年电动方程式三亚站比赛将延期举行。”

不过，这份声明中并没有对三亚比赛将被延期多久给出时间框架。三亚原本是2019/20赛季的第四轮，本赛季收官战定于6月25日至26日在英国伦敦举行。从赛程来看，将首次举办的韩国首尔（5月3日）与印度尼西亚的雅加达（6月6日）之间有一个月的间歇期。

“国际汽联电动方程式锦标赛中国独家合作伙伴北京伊诺华电动方程式文化发展有限公司（ENOVA）将继续保持与海南省、三亚市当地政府的紧密沟通，密切关注局势发展，并根据具体情况适时通过官方渠道更新发布具体举办时间。”

三亚在去年三月首次举办这项全电动汽车方程式赛事。一月底，新型肺炎在武汉爆发并迅速传播之后，三亚的比赛能否举行就蒙上了一层阴影。当时，在中国汽车摩托车运动联合会官方网站上一份关于取消2020年 中国长白山冰雪汽车拉力赛的通知中，提到国家体育总局发出了“暂停四月份之前所有体育赛事活动”的指示。然而，该声明很快被删除。

1月30日，新型肺炎疫情被列为“全球卫生紧急事件”后——促使多家航空公司暂停了往返于中国的航班，国际汽联发表声明“正在密切关注”事态发展，同时表态称“如果有必要会采取任何要求的行动以保护全球汽车运动社区和广大群众”。

目前，已有多项原本将要在今年春天在中国内地举行的国际级体育赛事已经取消或延期。这使得定于4月17-19日的F1中国大奖赛能否如期进行，更加受到关注。有消息称，可能基于新赛季前四场“飞行比赛”物资运输的原因，F1内部定下了三个星期的截止日期，需要确认比赛是否取消。

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