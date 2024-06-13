FE发布2024/25赛季赛历，上海站定于五月底

本周二的国际汽联世界运动理事会通过了递交的新赛季的FE赛程，将于今年12月在巴西圣保罗揭幕，明年七月下旬收官，地点仍为英国伦敦。

新赛历的焦点在于迈阿密将时隔十年回归这项电动锦标赛。2015年，迈阿密曾沿着Biscayney码头的街道举行过FE比赛。而新的迈阿密比赛将在NASCAR和IMSA使用的Homestead-Miami Speedway举行。它也将成为长滩、纽约、波特兰和从前之后，为FE在美国的第五个办赛地点。

今年FE自2019年后回到中国，而且首次在上海国际赛车场——采用较短的赛道——连续进行了两场比赛。明年5月31日至6月1日，这项电动赛事将连续第二年造访上海。而摩纳哥将变为双赛周末。赛历上时间早于上海的摩纳哥，和同样本赛季加入赛历的东京，下赛季都将在同一个比赛周末连续进行两场比赛。而上海比赛三周之后，FE将前往印度尼西亚雅加达。

尽管意大利被移除，而三月上旬的办赛地点尚未确，沙特阿拉伯的两回合比赛也没有确定在哪里进行，下赛季的FE版图上将有11个目的地。除了摩纳哥之外，欧洲赛季只剩下柏林和伦敦这两个赛站。

Atmosphere in the paddock Photo by: Andreas Beil

就在新赛季赛历公布后两天，美国通讯公司Liberty Global通过对华纳兄弟-迪斯尼所持股份的收购，已经拥有了达到65%的FE股份。Liberty Global为Liberty Media的姊妹公司，但两者在赛车界的交易相互独立。后者近期与拥有MotoGP和WSBK运营权的Dorna Sports谈妥了收购协议，将在其已经拥有的F1所有权基础上，控制世界最顶级的摩托车赛事。

FE在2014年创办，第一场比赛在中国北京鸟巢体育场边举行。今年是这项赛事举行的十周年。目前这项全电动锦标赛采用Gen3第三代赛车，并且将从2026/27赛季开始启用下一代的Gen4赛车。日产、保时捷和捷豹已经确认将在未来长期参赛，而近来有传言称法拉利或许考虑进军这项赛事。

赛站 地点 日期 1 巴西圣保罗 12月7日 2 墨西哥墨西哥城 1月11日 3 （待定）沙特阿拉伯 2月14-15日 4 （待定） 3月8日 5 美国迈阿密 4月12日 6 摩纳哥 5月3-4日 7 日本东京 5月17-18日 8 中国上海 5月31日-6月1日 9 印度尼西亚雅加达 6月21日 10 德国柏林 7月12-13日 11 英国伦敦 7月26-27日

文/海根

编辑/Vandy