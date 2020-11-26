Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
电动方程式 / 重大新闻

FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装

shares
comments

Jean-Éric Vergne, Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Éric Vergne, Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21
1/5

Photo by: Techeetah

Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21
2/5

Photo by: Techeetah

Jean-Éric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Jean-Éric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21
3/5

Photo by: Techeetah

Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Félix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21
4/5

Photo by: Techeetah

DS Techeetah, DS E-Tense FE21 detail

DS Techeetah, DS E-Tense FE21 detail
5/5

Photo by: Techeetah

By:

电动方程式卫冕冠军DS钛麒车队公布将用于2020/21赛季的修改款赛车涂装，同时确认将在新赛季开局阶段沿用2019/20款赛车。

DS钛麒车队在过去三年里赢得了五项锦标赛冠军，特别是自2018/19赛季启用Gen2赛车之后，连续两个赛季包揽双冠。

上赛季，这支中国车队以4场胜利、5个杆位以及另外5次领奖台的成绩实现卫冕，领先第二名日产e.dams车队77分。

本周三，DS钛麒车队以网络发布的形式确认，根据新冠肺炎疫情发生后FE的成本控制措施，将在明年一月新赛季揭幕后先沿用上赛季的DS E-TENSE FE20赛车，参加圣地亚哥和蒂利亚耶的四场比赛，但是将在四月的罗马比赛中启用新的动力系统。

DS性能总监Xavier Mestelan Pinon表示：“在卫生危机发生之后，FE修改了规则，不再是在本赛季开始前认证一辆新赛车，我们有机会把认证延长到2021世界锦标赛结束时。

“鉴于这个机会，我们选择了采取新的方式，我们已经同时开发了两辆赛车。考虑到第六赛季和DS E-TENSE FE20赛车的极好成绩，我们会在第七赛季开始时启用升级版本的总冠军赛车，并在罗马E-Prix上引入DS E-TENSE FE21赛车。

“第七赛季对我们是一个新的挑战，但我们的目标不变：为胜利和总冠军而战。”

新赛季的FE将升级为国际汽联旗下的世界锦标赛。DS钛麒保留了上赛季的冠军阵容，由卫冕冠军安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔与两届冠军得主让-埃里克·维尔恩继续搭档。两位车手都放眼赢得首个FE车手世界冠军头衔。

“拿到我的第一个FE总冠军让我更渴望赢得另一个，”达科斯塔说道。“JEV和我，以及逼迫我们使出全力的所有其他FE车手，将在本赛季带来史诗般的战斗，这点是肯定的，我已经迫不及待了。”

“我们将力争第一个世界锦标赛头衔，并且我们会倾尽我们的所有能力来实现目标。我一直说，看上去快的赛车会快。看看今年（我们赛车）的涂装，你不会想在后视镜里看到它。我真的等不及想向你们展示我们的工作成果，不会是在瓦伦西亚（测试），但是密切留意圣地亚哥。我们会力争胜利。”

维尔恩即将迎来他加盟DS钛麒的第四个赛季。作为FE诞生以来唯一两次夺得过总冠军的车手，他相信车队将继续进步。

“我们在第六赛季的成绩证明了我们的竞争力，而我极其兴奋地想把我们为第七赛季所做的准备表现出来，”法国人说道。“我们始终瞄准延续进步和再开发自我、我们的方式和最重要的是长远展望。车队做得相当出色，我期待在明年一月的圣地亚哥揭幕战之前，再次去瓦伦西亚进行测试。”

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季

Previous article

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季
Load comments

About this article

Series 电动方程式
Author Frankie Mao

Trending Today

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择

Latest news

FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装
电动方程式 电动方程式 / 重大新闻

FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季
电动方程式 电动方程式 / 重大新闻

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季

电动方程式无限期推迟墨西哥和三亚赛站
电动方程式 电动方程式 / 重大新闻

电动方程式无限期推迟墨西哥和三亚赛站

达科斯塔盼望葡萄牙举行FE比赛
电动方程式 电动方程式 / 重大新闻

达科斯塔盼望葡萄牙举行FE比赛

Latest news

FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装
电动方程式

FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季
电动方程式

布洛姆奎斯特加盟蔚来333车队，搭档特维参加新赛季

电动方程式无限期推迟墨西哥和三亚赛站
电动方程式

电动方程式无限期推迟墨西哥和三亚赛站

达科斯塔盼望葡萄牙举行FE比赛
电动方程式

达科斯塔盼望葡萄牙举行FE比赛

赛季收官战：范多恩领衔梅赛德斯包揽前二
电动方程式

赛季收官战：范多恩领衔梅赛德斯包揽前二

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权