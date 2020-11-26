FE卫冕冠军DS钛麒公布新赛季赛车涂装

DS钛麒车队在过去三年里赢得了五项锦标赛冠军，特别是自2018/19赛季启用Gen2赛车之后，连续两个赛季包揽双冠。

上赛季，这支中国车队以4场胜利、5个杆位以及另外5次领奖台的成绩实现卫冕，领先第二名日产e.dams车队77分。

本周三，DS钛麒车队以网络发布的形式确认，根据新冠肺炎疫情发生后FE的成本控制措施，将在明年一月新赛季揭幕后先沿用上赛季的DS E-TENSE FE20赛车，参加圣地亚哥和蒂利亚耶的四场比赛，但是将在四月的罗马比赛中启用新的动力系统。

DS性能总监Xavier Mestelan Pinon表示：“在卫生危机发生之后，FE修改了规则，不再是在本赛季开始前认证一辆新赛车，我们有机会把认证延长到2021世界锦标赛结束时。

“鉴于这个机会，我们选择了采取新的方式，我们已经同时开发了两辆赛车。考虑到第六赛季和DS E-TENSE FE20赛车的极好成绩，我们会在第七赛季开始时启用升级版本的总冠军赛车，并在罗马E-Prix上引入DS E-TENSE FE21赛车。

“第七赛季对我们是一个新的挑战，但我们的目标不变：为胜利和总冠军而战。”

新赛季的FE将升级为国际汽联旗下的世界锦标赛。DS钛麒保留了上赛季的冠军阵容，由卫冕冠军安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔与两届冠军得主让-埃里克·维尔恩继续搭档。两位车手都放眼赢得首个FE车手世界冠军头衔。

“拿到我的第一个FE总冠军让我更渴望赢得另一个，”达科斯塔说道。“JEV和我，以及逼迫我们使出全力的所有其他FE车手，将在本赛季带来史诗般的战斗，这点是肯定的，我已经迫不及待了。”

“我们将力争第一个世界锦标赛头衔，并且我们会倾尽我们的所有能力来实现目标。我一直说，看上去快的赛车会快。看看今年（我们赛车）的涂装，你不会想在后视镜里看到它。我真的等不及想向你们展示我们的工作成果，不会是在瓦伦西亚（测试），但是密切留意圣地亚哥。我们会力争胜利。”

维尔恩即将迎来他加盟DS钛麒的第四个赛季。作为FE诞生以来唯一两次夺得过总冠军的车手，他相信车队将继续进步。

“我们在第六赛季的成绩证明了我们的竞争力，而我极其兴奋地想把我们为第七赛季所做的准备表现出来，”法国人说道。“我们始终瞄准延续进步和再开发自我、我们的方式和最重要的是长远展望。车队做得相当出色，我期待在明年一月的圣地亚哥揭幕战之前，再次去瓦伦西亚进行测试。”