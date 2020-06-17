FE定下2019/20复赛计划：8月在柏林9天连赛6场

这6场比赛将在八月初集中在柏林的Tempelhof机场进行，使得调整后的赛季共有11轮比赛。比赛将为3个阶段，即8月5-6日、8月8-9日、8月12-13日，每个阶段采用不同的赛道结构，期间分别有1、2天的休整时间。

因为新冠肺炎疫情，自二月底的马拉喀什ePrix之后，FE本赛季余下的赛事全都无法正常进行，包括三亚、罗马、巴黎、首尔、雅加达、原来的巴林、纽约和两场伦敦收官战。

截止至马拉喀什的5场比赛，5位不同车手取得了胜利：山姆·伯德（远景-维珍）、亚历山大·西姆斯（宝马）、马克西米利安·甘瑟尔（宝马）、米奇·埃文斯（捷豹）、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔（钛麒）。

车手积分榜上，达科斯塔暂居首位，领先第二名的埃文斯11分。过去两个赛季的冠军得主让-埃里克·维尔恩以31分暂列第八，落后领跑的钛麒队友36分。获得“居家挑战赛”电竞系列赛冠军的梅赛德斯车手斯托弗·范多恩则与FE前冠军卢卡斯·迪格拉西同积38分。而在车队积分榜上，两位钛麒车手帮助自己的车队位列榜首，宝马则以8分之差紧随其后。

FE方面表示，届时将采取严格的安全措施，包括空场的形式进行，只有必要的工作人员和参赛人员能前往赛事。而且根据德国政府的规定，现场人数不能超过1000人，包括当地供应商和医疗人员，其他运作都将远程进行。

其他卫生安全措施还包括，所有参赛人员将先期接受强制的新冠病毒检测；赛道将设置红外线体温检测仪；所有人员必须佩戴口罩，遵守社交距离规定；现场人员将根据不同的工种分成不同小组，并且只能在各自制定的区域里活动。

对于本赛季的收官安排，FE首席执行官Jamie Reigle表示：“自从三月份赛季暂停以来，我们一直强调修订后的赛历，将以我们社区的健康和安全放在首位，代表FE在城市中心比赛的明确品牌形象，并使这个引入注目的赛季能够拥有令人激动的收官战。

“我们将前往柏林Tempelhof——一条我们的车队、车手和车迷钟爱的赛道——举办一场为期9天的赛车节，届时将有3次‘背靠背’。这场赛车节将用到3种不同的赛道布局，将带来新的挑战，把这个赛季推向不可预测且充满戏剧性的高潮。”

“在过去的几周里，为了能去柏林比赛，FE团队极其辛苦。 我想感谢国际汽联、我们的制造商、车队和合作伙伴的一贯支持；感谢柏林方面的合作与灵活性；感谢我们车迷的耐心等待。”

值得一提的是，原本还代表Mahindra参加了FE电竞赛的帕斯卡尔·威尔雷恩已经与车队分道扬镳。一些消息显示，这位德国车手将加盟保时捷，取代尼尔·贾尼。同时，当丹尼尔·埃布因找人代替自己参加“居家挑战赛”而遭奥迪开除后，这支德国车队也空出一个席位。