FE公布2020-21临时赛历，三亚ePrix回归

本周五，远程进行的国际汽联世界汽车运动理事会（WSMC）批准了FE第七个赛季的临时赛历。届时，这项赛事将“升级”为国际汽联旗下世界锦标赛。

尽管下赛季原则上仍是跨年，总共会有14场比赛，但不会在2020年举行任何比赛。智利圣地亚哥将在明年1月16日举行赛季揭幕战，取代了本赛季的沙特阿拉伯。

随后，赛季将休战近一个月，在2月中旬前往墨西哥的墨西哥城进行第二轮，然后间隔2个星期就在沙特阿拉伯蒂利亚耶连办两场，使得整个2月会有3场比赛。

三亚ePrix将在3月初回归，接着FE将回到欧洲，从4月初至5月初，先后在意大利罗马、法国巴黎和摩纳哥进行。

原本今年5月将首次办赛的韩国首尔，将在延迟一年后上演FE首秀，时间定在5月23日。赛历上预留了6月5日的比赛日期，但是没有公布比赛地。

接下来，德国柏林将举行欧洲大陆的最后一场比赛，然后这项全电动单座方程式赛事将转战美国纽约，最后于7月最后一个周末在伦敦以“背靠背”的方式收官。

不过，罗马、摩纳哥、首尔和伦敦的赛道还需要经过认证。与此同时，中国香港将连续两个赛季缺席FE，同时原计划今年办赛的印度尼西亚雅加达没有出现在赛历上。

2019-20赛季在马拉喀什ePrix之后就因为新冠肺炎疫情而暂停。FE方面已经公布了“复赛”计划，于8月初在德国柏林重新开赛，并且9天之内连续举行6场，从而完成本赛季。

作为新冠肺炎疫情持续发展的措施，FE Gen2 Evo赛车将推迟至2021-22赛季启用。在此之前，制造商只允许在两个赛季的周期里对动力总成的部件做一次修改。而车队有两个选择，一是在2020-21赛季启用新动力总成，但是必须连用两个赛季；二是在下赛季沿用本赛季的系统，然后再为2021-22赛季做新系统的认证。

2020-21赛季FE临时赛历