Diriyah E-Prix第二场：西姆斯乱战中领跑获胜，宝马丢失前二名完赛

西姆斯在周五本赛季的揭幕战中领跑大半场的情况下，因为能量管理不当而跌落到第八完赛。周六，他再次拿下第二场比赛的杆位。

在开局机阶段面对两位前总冠军得主——日产e.dams车手塞巴斯蒂安·布耶米和奥迪车手卢卡斯·迪格拉西——追击，西姆斯不仅牢牢占据领先位置，同时良好地管理着自己的能量，包括合理使用了“攻击模式”来巩固自己的优势。尽管比赛中先后出现安全车和全赛道黄旗状态，他依然率先冲线，拿到胜利后弥补了前一场比赛的遗憾。

前半程的前三名激战中，DS钛麒车手安东尼奥·菲利克斯·达克斯塔在超越迪格拉西之后，试图攻击处于第二位的布耶米，但是在18号弯的弯心顶到了瑞士车手，导致后者赛车打转后跌出了领先集团。葡萄牙人因此被罚通过维修区，而日产车手因调头动作危险，使得多名车手不得不做出紧急闪避动作，也受到了加时处罚。

迪格拉西在被达科斯塔超过后，还受到了远景-维珍车队的山姆·伯德的攻击。但是周五获胜的英国人非但没有得手，而且遭到了捷豹车手米奇·埃文斯的“袭击”。结果俩人在4号弯里发生了碰擦，后者被判定造成这次事故而被罚通过维修区。伯德在表面肮脏的外线失去节奏后勉强前行，没想到在下一个弯里被帕斯卡尔·威尔雷恩驾驶的Mahindra赛车从后顶上，最终撞上护墙后退赛。

为了清理伯德的赛车，安全车出动。这使得西姆斯的领先优势被蚕食。当安全车离开后，因为包括西姆斯在内的多名车手试图激活“攻击模式”，因为触发区域在安全车线之前，赛道上略显混乱。达科斯塔不得不减慢速度，让西姆斯回到领头位置。迪格拉西同样走到赛道外侧来激活“攻击模式”，却被甘瑟尔和范多恩跑到了身前。而且，甘瑟尔从内线顶到梅赛德斯赛车的尾部，导致自己右前轮罩脱落后超过了对手。

比赛重新开始后，随着达科斯塔进站接受处罚，先前已经回到第三的迪格拉西上升到第二。但是很快，罗宾·弗林斯的远景-维珍赛车在9号弯突然失控后撞墙停下，迫使安全车第二次出场。而这次事故清理过程出现了差池：当安全车离开时，拖车并未完全撤离赛道，赛会不得不紧急打出全赛道黄旗信号，来强行放慢车阵的速度。

比赛终于恢复，迪格拉西为了激活他的第二次“攻击模式”而牺牲自己的赛道位置，被甘瑟尔和范多恩先后超过。巴西人虽然很快超过比利时人，但是没能在“攻击模式”结束前再前进一个名次。甘瑟尔死死挡在迪格拉西与队友之间，在掩护西姆斯拿下个人FE首场胜利时，自己第二个冲线。迪格拉西则领先范多恩。

但是，赛会干事在比赛结束后向甘瑟尔开出了罚单，确认他在第一次安全车时段结束时超过迪格拉西和范多恩的行为违规，对其加时24秒。这意味着迪格拉西获得第二名，而范多恩连续两场为梅赛德斯拿到第三。

Venturi车队的埃德瓦尔多·莫塔拉以第五名完赛。当前一天为保时捷拿下第二名的安德雷·洛特勒，因在安全车时段下超车而受罚后，另一名日产e.dams车手奥利弗·罗兰德获得第六名。不过，得益于甘瑟尔的受罚，他们各自前进到第四、五名。

除了甘瑟尔之外，原本处于积分区里的尼克·德弗瑞和NIO 333车队车手奥利弗·特维也受到了处罚。新科F2年度冠军原本拿到第七名，但是因为电池违规和安全车下超车，总共被加时29秒，直接落到了的第十六名。而特维则是因为他的赛车使用了超额的电池能量，被取消了成绩。

第九、十位完赛的丹尼尔·埃布和詹姆斯·克拉多被提升到第七、八名。卫冕冠军让-埃里克·威尔恩则进入了积分区。法国人因为排位赛后更换电池而被罚至最后一位发车，但他追到第十一位完赛。Dragon新人布兰登·哈特利则得到了他在FE的第一个积分。

加时NIO 333赛车的中国车手马青骅，在曾经上到过第十位的情况下，最终落到所有完赛车手的最后。而前一场未能投入比赛的尼克·穆勒，在比赛行将结束前回到维修区退赛。