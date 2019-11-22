Diriyah E-Prix：伯德取得“开门红”，保时捷、梅赛德斯登上领奖台

远景-维珍车手山姆·伯德赢得2019-20国际汽联电动方程式揭幕战Diriyah E-Prix胜利，首次以厂商车队身份参加这项电动系列赛的保时捷和梅赛德斯以领奖台完赛。
新赛季FE在沙特阿拉伯首都利雅得以“双赛”揭幕。在周五的第一场比赛里，宝马车手亚历山大·西姆斯从杆位发车后始终守在领先位置，尽管梅赛德斯的斯托弗·范多恩、新科F2年度冠军尼克·德弗瑞紧追不舍，而第五位起步的伯德也虎视眈眈。
英国人在第九圈激活了个人第一次攻击模式。虽然这让他跌落一个位置到Mahindra的杰罗米·丹布罗西奥之后，但是他很快利用可以达到235kW动力的优势，先后超过比利时人和第四位发车并守在该名次的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉。当攻击模式用尽之后，伯德已经紧紧尾随前三名。
第22圈，第二次激活攻击模式的伯德在直道末端的18号弯前，利用动力优势轻松超过了德弗瑞。而一圈之后，当范多恩终于好过领跑多时的西姆斯时，伯德也抓住机会升到第二名。此后，比利时人奋力防守位置，但还是在第27圈被伯德又在18号弯完成超越。
本赛季转投保时捷的安德雷·洛特勒从第七位发车后，一路往前追赶后在白热化阶段来到了前三名。面对来势汹汹的德国人，范多恩在第30圈决定激活自己的第二次攻击模式。比利时人原本指望能够以此至少超过保时捷赛车，却被奥地车手丹尼尔·埃布与DS钛麒车队的安东尼奥·菲利克斯·达克斯塔的事故耽搁。
奥迪赛车在5号弯撞墙，导致安全车出动，直到还剩两分钟左后时重新开始。由于竞争暂停了四分钟，赛车动力减少了4kW。
伯德成功守住了优势，领先洛特勒1.3秒率先完赛。而第二次攻击模式被浪费后，范多恩的屈居第三名。
日产车手奥利弗·罗兰德经过一番激烈的战斗后，在伯德的队友罗宾·弗林斯之前完赛。荷兰人则在最后时刻的缠斗中，击败了德弗瑞和西姆斯。首次参加FE的荷兰人最终以第六名完赛。
原本处于第四位的莫塔拉，因为迟迟无法激活第一次攻击模式而被其他对手超越。不过最后，他跑在领跑了大半场比赛的西姆斯之前。后者自从失去领先位置后，再也无法向前追，最后以第八名完赛。
丹布罗西奥和捷豹车手米奇·埃文斯位列积分区最后两个名次。另一名Mahindra车手帕斯卡尔·威尔雷恩与前十名失之交臂。两名巴西车手菲利普·马萨和卢卡斯·迪格拉西分列第十二、十三名。
达科斯塔虽然以第十四名完赛，但是因为与埃布的碰撞而受到调查。NIO 333车队的奥利弗·特维在比赛初段处于前十的情况下，落到第十五位完赛。代表捷豹参赛的詹姆斯·克拉多名列第十六位。
当洛特勒为保时捷首秀登上领奖台时，他的队友尼尔·贾尼则只有第十七名。宝马车手马克西米利安·甘瑟尔则排在作为Dragon车手首次参加FE的布兰登·哈特利之前。重返这项电动系列赛的中国车手马青骅则在所有完赛车手中垫底。比赛中，他与哈特利、甘瑟尔都因为技术违规而被罚通过维修区。
两届FE车手冠军获得者让-埃里克·威尔恩在比赛进行到三分之二时，遇到赛车故障，只能把他的DS钛麒赛车驶回维修区。本赛季赛道上共有三名瑞士车手，但是都没能在揭幕战交上好运。前冠军得主塞巴斯蒂安·布耶米只跑了三圈就早早收工，而Dragon的尼克·穆勒未能投入比赛。
|Cla
|Driver
|Team
|Gap
|1
|Sam Bird
|Virgin Racing
|2
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|1.319
|3
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|1.672
|4
|Oliver Rowland
|Nissan e.dams
|1.944
|5
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|3.983
|6
|Nyck de Vries
|Mercedes
|4.560
|7
|Edoardo Mortara
|Venturi
|5.122
|8
|Alexander Sims
|Andretti Autosport
|5.715
|9
|Jérôme d'Ambrosio
|Mahindra Racing
|6.628
|10
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|7.048
|11
|Pascal Wehrlein
|Mahindra Racing
|7.460
|12
|Felipe Massa
|Venturi
|8.166
|13
|Lucas di Grassi
|Team Abt
|8.404
|14
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|8.853
|15
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|10.172
|16
|James Calado
|Jaguar Racing
|11.572
|17
|Neel Jani
|Porsche Team
|15.429
|18
|Maximilian Gunther
|Andretti Autosport
|25.662
|19
|Brendon Hartley
|Dragon Racing
|42.219
|20
|Ma Qing Hua
|NIO Formula E Team
|1 Lap
|21
|Daniel Abt
|Team Abt
|5 Laps
|22
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|13 Laps
|23
|Sébastien Buemi
|Nissan e.dams
|31 Laps
|24
|Nico Müller
|Dragon Racing
|VIEW FULL RESULTS
About this article
|Series
|电动方程式
|Author
|Frankie Mao