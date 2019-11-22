Diriyah E-Prix：伯德取得“开门红”，保时捷、梅赛德斯登上领奖台

新赛季FE在沙特阿拉伯首都利雅得以“双赛”揭幕。在周五的第一场比赛里，宝马车手亚历山大·西姆斯从杆位发车后始终守在领先位置，尽管梅赛德斯的斯托弗·范多恩、新科F2年度冠军尼克·德弗瑞紧追不舍，而第五位起步的伯德也虎视眈眈。

英国人在第九圈激活了个人第一次攻击模式。虽然这让他跌落一个位置到Mahindra的杰罗米·丹布罗西奥之后，但是他很快利用可以达到235kW动力的优势，先后超过比利时人和第四位发车并守在该名次的Venturi车手埃德瓦尔多·莫塔拉。当攻击模式用尽之后，伯德已经紧紧尾随前三名。

第22圈，第二次激活攻击模式的伯德在直道末端的18号弯前，利用动力优势轻松超过了德弗瑞。而一圈之后，当范多恩终于好过领跑多时的西姆斯时，伯德也抓住机会升到第二名。此后，比利时人奋力防守位置，但还是在第27圈被伯德又在18号弯完成超越。

本赛季转投保时捷的安德雷·洛特勒从第七位发车后，一路往前追赶后在白热化阶段来到了前三名。面对来势汹汹的德国人，范多恩在第30圈决定激活自己的第二次攻击模式。比利时人原本指望能够以此至少超过保时捷赛车，却被奥地车手丹尼尔·埃布与DS钛麒车队的安东尼奥·菲利克斯·达克斯塔的事故耽搁。

奥迪赛车在5号弯撞墙，导致安全车出动，直到还剩两分钟左后时重新开始。由于竞争暂停了四分钟，赛车动力减少了4kW。

伯德成功守住了优势，领先洛特勒1.3秒率先完赛。而第二次攻击模式被浪费后，范多恩的屈居第三名。

日产车手奥利弗·罗兰德经过一番激烈的战斗后，在伯德的队友罗宾·弗林斯之前完赛。荷兰人则在最后时刻的缠斗中，击败了德弗瑞和西姆斯。首次参加FE的荷兰人最终以第六名完赛。

原本处于第四位的莫塔拉，因为迟迟无法激活第一次攻击模式而被其他对手超越。不过最后，他跑在领跑了大半场比赛的西姆斯之前。后者自从失去领先位置后，再也无法向前追，最后以第八名完赛。

丹布罗西奥和捷豹车手米奇·埃文斯位列积分区最后两个名次。另一名Mahindra车手帕斯卡尔·威尔雷恩与前十名失之交臂。两名巴西车手菲利普·马萨和卢卡斯·迪格拉西分列第十二、十三名。

达科斯塔虽然以第十四名完赛，但是因为与埃布的碰撞而受到调查。NIO 333车队的奥利弗·特维在比赛初段处于前十的情况下，落到第十五位完赛。代表捷豹参赛的詹姆斯·克拉多名列第十六位。

当洛特勒为保时捷首秀登上领奖台时，他的队友尼尔·贾尼则只有第十七名。宝马车手马克西米利安·甘瑟尔则排在作为Dragon车手首次参加FE的布兰登·哈特利之前。重返这项电动系列赛的中国车手马青骅则在所有完赛车手中垫底。比赛中，他与哈特利、甘瑟尔都因为技术违规而被罚通过维修区。

两届FE车手冠军获得者让-埃里克·威尔恩在比赛进行到三分之二时，遇到赛车故障，只能把他的DS钛麒赛车驶回维修区。本赛季赛道上共有三名瑞士车手，但是都没能在揭幕战交上好运。前冠军得主塞巴斯蒂安·布耶米只跑了三圈就早早收工，而Dragon的尼克·穆勒未能投入比赛。