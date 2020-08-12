达科斯塔希望下赛季的卫冕之战能进行到底

从马拉喀什到上周柏林的前两场比赛中，这位DS钛麒车手连续收获了三个杆位和三场胜利，从而在积分榜上建立了68分的巨大优势。

随后，葡萄牙人在Tempelhof机场的第三和第四场比赛中分别获得第四和第二，击败了两届世界冠军队友让-埃里克·维尔恩锁定了自己的首个冠军头衔。

这是FE首次在比赛剩余两站的情况下诞生冠军。但达科斯塔认为把争冠悬念带到最后一场比赛的感觉会“好得多”。

他在接受少数媒体的采访时表：“很明显，第一次夺冠的感觉很好。这显然让我的处境轻松多了。但我们谈论的是，在最后一场比赛中以一分的优势赢得比赛，那样的感觉会更好。

“但为了实现这点，你所要承受的压力以及所有的一切，我的意思是那种感觉一定很奇妙。所以至少现在我可以说我赢了。明年，我会和我的队友们再接再厉，我知道那会很有趣。”

值得注意的是，在2015/16的第二个FE赛季，冠军争夺者塞巴斯蒂安·布耶米和卢卡斯·迪·格拉西曾在伦敦巴特西公园举行的最后一场比赛中争夺最快圈速的积分。结果布耶米以0.483的优势战胜了迪·格拉西，并以两分的优势成为最后的赢家。

赛后，达科斯塔将DS钛麒车队的成功，包括连续包揽车队总冠军的功劳，归功于DS汽车的母公司PSA集团。该集团旗下拥有雪铁龙和标致等著名品牌。

葡萄牙人表示：“这些伙计们投身于赛车项目的方式，包括雪铁龙参加世界拉力锦标赛和世界房车锦标赛，标志参加达喀尔耐力赛，他们的参与就是为了取胜，并且常常能够做到这点。自从他们加入后，我在FE的经历了也是如此。

“他们的道路总是朝着这个方向前进。我不能说他们是主宰者，因为没有人能主宰FE，但最终，我真的相信最强的车队会获胜。

“不可否认，DS钛麒车队和PSA集团完成了更出色的工作。他们大大减少了糟糕的日子。”

这位新科冠军也向为车队连续赢得了两个车手冠军，同时引荐了自己和前队友安德雷·洛特勒加盟的维尔恩表达了敬意。

他说：“维尔恩把他们变成了一支胜利之师，他们应该获得许多尊重。”

翻译/小飞侠